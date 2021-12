Deset tisíc nenaočkovaných policistů je vysoké číslo. Budu to řešit, slibuje možný ministr Rakušan

V abecedním pořadí přicházejí na zámek v Lánech kandidáti na ministry v nové vládě Petra Fialy (ODS). Miloš Zeman trval na tom, že chce s každým před jmenováním mluvit. „Pan prezident je stále v rekonvalescenci a momentálně má další zdravotní komplikace, takže rozhovory trvají možná déle, než bychom si všichni třeba přáli. Na druhou stranu akceptujeme jeho nárok bavit se s novými ministry,“ říká pro Český rozhlas Plus šéf STAN Vít Rakušan. Praha 20:17 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakušan je kandidátem na ministra vnitra a jako takový by měl být předsedou Ústředního krizového štábu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Vláda velmi brzo prokáže, že skutečně bude dělat takovou politiku, ke které se zavázala v koaliční smlouvě. Rozhodně nechceme vybočovat ze standardních principů parlamentní demokracie,“ ubezpečuje.

Rakušan zároveň oceňuje, že rozhovory se podle jeho informací skutečně týkají konkrétních priorit daného rezortu a nepromítají se do nich historické spory, které například prezident měl s nynějším senátorem a kandidátem na ministra pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem (STAN).

„Považuji za velký úspěch, že vláda jednohlasně říká, že v této chvíli nehodláme měnit seznam předkládaných ministrů. Je přirozené, že středopravicová vláda se úplně neshodne s prezidentem, jehož světonázor je odlišný. Ale nemyslím, že by to mělo být důvodem k nejmenování ministra,“ podotýká.

Nešťastný případ Michalik

Ministrem se nestane místopředseda STAN Věslav Michalik, který se kandidatury vzdal kvůli pochybnostem o jeho podnikání a možném střetu zájmů.

„Komunikace našeho hnutí i Věslava Michalika nebyla šťastná. Nejhorší na tom je, že není trestně stíhaný, nic neukradl, nezneužíval dotace a možného střetu zájmu byl připraven se po nástupu na ministerstvo zbavit. Ale některé informace neřekl jasně hned na začátku, některé odpovědi nebyly šťastné. Atmosféra vládě ani hnutí STAN neprospívala,“ připouští Rakušan.

Kyperská firma, o kterou v případu šlo, prý patřila Michalikově manželce a vznikla kvůli daňové optimalizaci skoro před dvaceti lety. Politik, který se dostane do podezření, že v rámci své rodiny z něčeho takového těžil, prý nemá zastávat ministerský post.

Současně to ale podle Rakušana není překážkou pro to, aby nadále vykonával místopředsednickou funkci v hnutí STAN, které prý jeho organizační schopnosti potřebuje. „Toto není případ Panama Papers. Toto není to, že by těžil z nějakých cizích firem,“ zdůrazňuje.

Odměny policistům

Rakušan je kandidátem na ministra vnitra a jako takový by měl být předsedou Ústředního krizového štábu. Ten by se v jeho pojetí měl stát výkonným orgánem, který bude uvádět v život opatření, o nichž předtím rozhodne vláda.

„Buď budeme dodržovat opatření, která jsou nepříjemná, ale ještě nejsou zcela likvidační. Anebo se na to vykašleme a koledujeme si o větší.“ Vít Rakušan

Protikoronavirová opatření mají být jasná a má jich být rozumné množství, aby je bylo možné dodržovat i vymáhat. A i proto chce zvýšit odměny policistům: „Poslední dva roky odnášejí tu práci vedle zdravotníků skoro nejhůře. Je to nepříjemné, lidé jim vyčítají věci a jsou chápáni jako represivní složka. Musí mít pocit nějaké motivace,“ uvádí.

„Jsme před velkým rozhodnutím. Buď budeme dodržovat stávající opatření, která jsou nepříjemná, ale ještě nejsou zcela likvidační – jak pro společenskou atmosféru, tak pro byznys, školy a podobně. Anebo se na ně vykašleme, necháme to nějak plout. A v té chvíli si koledujeme o to, že intenzita a masivnost opatření může být větší,“ varuje Rakušan.

Policisty chce více motivovat také k očkování: „Přiznejme si a jako budoucí ministr vnitra to musím říct nahlas, že deset tisíc nenaočkovaných ze čtyřiceti tisíc policistů je ohromně vysoké číslo. Jedna z prvních věcí, kterou budu řešit s panem policejním ředitelem, je, jak přimět policisty k tomu, aby to procento bylo výrazně vyšší,“ deklaruje.

