Rakušan chce zakotvit členství v NATO a Evropské unii do Ústavy. ‚Nejsme sférou zájmu Ruska,‘ řekl

Do Ústavy by se mělo pevně zakotvit, že Česká republika je součástí NATO a Evropské unie. Změnu Ústavy bude prosazovat předseda hnutí STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Oznámil to v sobotu na programové konferenci Starostů a nezávislých k podzimním komunálním volbám.

