Rakušan: Společným senátorským kandidátem STAN, ODS a TOP 09 bude v Praze 5 Michael Žantovský

Na Praze 5 bude v senátních volbách kandidovat jako společný kandidát hnutí STAN, ODS a TOP 09 Michael Žantovský. Opoziční strany však jednají o podpoře a spolupráci i v dalších obvodech. Radiožurnálu to řekl předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ve Dvaceti. minutách Radiožurnálu ale mluvil i o možné spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii. Praha 20:02 8. června 2020

„Na Praze 5 bude společným kandidátem Michael Žantovský, a to jak TOP 09, ODS a hnutí STAN, rýsuje se i společný kandidát na Praze 1,“ uvedl šéf STAN Rakušan.

K dohodě však nejspíš podle něj nedojde na Praze 9, kde se kandidátovi Starostů, TOP 09 a Pirátů Davidu Smoljakovi postaví ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík (ODS).

„Mrzí mě to. Považuji to za zbytečné. My jsme společnou kandidátku nabízeli. Odpověděli jsme i tím, že David Smoljak bude koaličním kandidátem STAN, TOP 09 a Pirátů. Myslím si, že tady ukazujeme, jak se i na Praze 9 spojujeme,“ řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Rakušan. Ačkoli jednání s ODS o spolupráci v obvodu stále probíhají, dohoda je podle něj vysoce nepravděpodobná.

Předseda hnutí STAN však tyto kroky nevnímá jako mstu za to, že Starostové postavili při volbě předsedy Senátu proti ODS vlastního protikandidáta. „V té chvíli jsme měli pocit, že jsme nejsilnějším senátním klubem a tak jsme protikandidáta logicky postavili. Miloš Vystrčil nakonec našel širší podporu, a musím říci, že Česko má nyní velmi důstojného předsedu Senátu.“

Stažení kandidáta

Předseda hnutí STAN naopak potvrdil, že společného kandidáta opoziční strany představí v Praze 5, kde STAN, ODS a TOP 09 nasadí Michaela Žantovského. O spolupráci však jednají i v dalších obvodech hlavního města. „Dohodneme se pravděpodobně i na Praze 1. Je samozřejmé, že pokud strany a hnutí spolu soupeří o silnou pozici v Senátu, tak se nedohodneme všude, ale o podporu se pokoušíme,“ uvedl Rakušan.

Výzvou pro avizovanou spolupráci byla mimo jiné i situace na Praze 1. Tam spolu měli o senátorské křeslo původně soupeřit spisovatel Jiří Padevět za hnutí STAN a Miroslava Němcová (ODS). „Dávám vždy na názor kandidátů, nikoho ke zdi netlačím. Jiří Padevět si Miroslavy Němcové velmi váží a jsou i přáteli. Byl našim schváleným kandidátem, s tímto nápadem přišel sám. Mohu potvrdit, že v současné době to vypadá, že v těchto senátních volbách kandidovat nebude. Definitivní rozhodnutí padne na předsednictvu hnutí STAN,“ vysvětlil Rakušan.

S tímto vývojem vidí také optimisticky možnou spolupráci opozičních stran pro parlamentní volby v roce 2021, k níž vyzvalo hnutí Milion chvilek pro demokracii. „Nemyslím si, že by politici měli být poslušní výzvám, ale zrovna tuto jsem bral vážně. Mohu říci, že na tom intenzivně pracujeme a do 17. listopadu nějaký model určitě představíme“ dodal Rakušan.

