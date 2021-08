STAN má na to převzít vládní odpovědnost, do dvou let chci hnutí dostat k 15 procentům, říká Rakušan

Hnutí Starostové a nezávislí si v úterý zvolí nové vedení. Post lídra strany obhajuje dosavadní předseda Vít Rakušan. Protikandidáta nemá. Delegáti budou vybírat i nové místopředsedy a další členy vedení. Měnit se chystají taky stanovy hnutí. Původně chtěli Starostové a nezávislí volit vedení na konci června, kvůli ničivé bouři a tornádu na jižní Moravě ale sněm zrušili. „Chceme být příští vládní silou,“ řekl Radiožurnálu Rakušan. Praha 10:02 31. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan kandiduje do čela hnutí STAN, protikandidáta nemá | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Protikandidáta při volbě předsedy hnutí nemáte. Čím to je?

Troufám si říct, že poslední dva roky pro hnutí STAN byly úspěšné. Jsme koneckonců uprostřed volební kampaně a asi ani v takto důležitý moment nejen pro naše hnutí, ale pro celou naší zemi, není úplně strategické měnit vedení. A troufám si říci, že to současné skutečně předvedlo v rámci možného relativně solidní výkon. Budu se to snažit obhájit před našimi delegáty. Byť nemám protikandidáta, tak vždy je rozhodné, zda důvěra je nebo není. Naopak ve chvíli, kdy protikandidáta nemáte,a pokud by finální čísla podpory pro mou osobu nebyla až tak vysoká, tak je to možná na pováženou.

Čím tedy chcete delegáty oslovit nebo s čím předně předstoupíte?

Za prvé samozřejmě s rekapitulací toho, co se hnutí STAN za poslední dva roky povedlo. Když jsem před dvěma lety na našem sněmu v dubnu 2019 hovořil o tom, že se STAN dostane k dvouciferným číslům, tak jsem na tvářích některých delegátů, hostů, ale i novinářů viděl jistý ironický úšklebek v tom smyslu, že to vždy musí říct každý. A ono se to stalo. Loni po senátních volbách jsme byli jednoznačně vítězem senátních voleb na počet přímo získaných mandátů v krajských volbách, máme čtyři hejtmany - to je samozřejmě ta rekapitulace.

Ale pohled do budoucna, když ho zjednoduším do dvou až tří vět, tak skutečně chceme být příští vládní silou. Máme velmi silné nominanty na nejrůznější rezorty a chceme delegáty přesvědčit o tom, že hnutí STAN, které vzniklo v roce 2004, skutečně odspodu dozrálo v respektovanou politickou sílu, která má na to, aby převzala i vládní odpovědnost.

Už jste zmínil, že hnutí vedete od roku 2019. Uvedl jste také, co se povedlo. Co byste naopak udělal jinak?

Tak to je velmi těžká otázka. Asi některá dílčí rozhodnutí, třeba ohledně některých konkrétních hlasováních ve sněmovně, možná mohla být mnohokrát lepší koordinace s naším senátorským klubem a mohli jsme více využívat jeho sílu - to je věc, na kterou se určitě v těch dalších letech, pokud budu zvolen a dostanu důvěru, chci zaměřit. Samozřejmě si myslím, že bychom měli mít ještě větší zastoupení třeba ve středně velkých městech. To je velká výzva pro komunální volby, které budou příští rok. Ale domnívám se, že nějaká strategická chyba na té cestě, kterou STAN za ty dva roky udělala, se snad neudála.

Co byste v dohledné době, případně v následujících letech považoval pro hnutí STAN za úspěch?

Aby se nezastavila trajektorie růstu, která je evidentní. STAN bývával často stranou druhé volby. To znamená, že potenciál, který nám z průzkumů vycházel, byl mnohem a mnohem vyšší, než byly reálné preference. Byl bych skutečně rád, abychom přesvědčili prací, programem a osobnostmi, které nabízíme, o tom, abychom byli stranou první volby a aby si lidé uvědomili, že Starostové a nezávislí mají regionální zkušenost, mají zkušenost se správou této země a pokud jsou opakovaně voleni, tak neselhávají. Tedy nárůst preferencí k 15 procentům během příštích dvou letech bych určitě považoval pro hnutí STAN za úspěch.

Už jsme si vymínili, že delegáti se chystají měnit i stanovy hnutí. Tak jak zásadní změny to mají být a v čem konkrétně byste chtěli něco změnit?

Stanovy se musí přizpůsobit tomu, že hnutí STAN roste a máme mnohem více organizací. Dříve bylo hnutí STAN děleno pouze na oblasti, nikoliv na místní buňky a místní organizace. A protože v mnoha městech máme silné zastoupení, tak to vyžaduje tuto technicistní úpravu. Samozřejmě s tím je spojen i nominační proces do nejrůznějších orgánů.

Jednoduše, STAN se přizpůsobuje tomu, že roste. Ale ne zásadně v tom, že bychom měli principy. Nadále si uchováme i institut registrovaného příznivce pro ty, kteří z nějakého důvodu nechtějí být ‚straníky‘ a nechtějí mít členství. Registrované příznivectví jim v rámci našeho hnutí dává velké možnosti se uplatnit a zároveň, a to je docela zajímavá záležitost, tak chceme, aby právě institut registrovaného příznivce nebyl omezen věkem 18 let, jak jsme to měli doposavad, ale věkem 16 let.

Domníváme se, že bychom tím mohli pro mladé lidi otevřít zajímavou platformu, jak se v relativně brzkém věku účastnit politického života, jak nám pomáhat s kampaní apod.. Máme i organizaci mSTAN, to jsou tedy Mladí starostové a jsou velmi aktivní. Pokud jim umožníme být i registrovanými příznivci našeho hnutí, tak to bude ku prospěchu.