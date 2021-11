Rakušan na Národní třídě: Kabinet se i v souvislosti s covidem tváří, že už nevládne

Podle předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Víta Rakušana se dosluhující kabinet Andreje Babiše (ANO) i v souvislosti s koronavirem tváří, že už nevládne. Šéf Pirátů Ivan Bartoš považuje za nutné ukončit komunikační chaos, za novou vládu, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN podle něj budou mluvit dva zásadní lidé: premiér a ministr zdravotnictví. Řekli to u památníku listopadových událostí na pražské Národní třídě. Praha 12:45 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda STAN Vít Rakušan na Národní třídě v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22 479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. V pondělí bylo hospitalizovaných přes 4 500 lidí, nejvíc od poloviny letošního dubna.

Rostou i počty úmrtí lidí s covidem-19. Za listopad jich už zemřelo 848, zatímco za celý říjen bylo úmrtí 333. Vláda nyní zvažuje zpřísnění protiepidemických opatření, které by se dotklo hlavně neočkovaných, rozhodnout by měla ve čtvrtek.

„Myslím, že opatření budou muset přijít a řešit se ta situace bude muset. Zneklidněně sleduji, že současná vláda se tváří a vytváří mediální obraz, že už nevládne,“ řekl Rakušan. Kabinet podle něj má všechny potřebné aparáty a týmy odborníků. V nejbližších dnech chtějí ale zástupci stran budoucí vlády představit plán, jak by se situace mohla řešit.

Rakušan všechny poprosil o rozumnost a zodpovědnost, apeloval i na očkování proti covidu-19. Je podle něj také důležité na ministerstvu vnitra vrátit krizové řízení do kolejí zákona, například pod Bezpečnostní radou státu podle Rakušana může vzniknout výbor pro covid. Kabinet podle něj musí přestat lhát, říct, že situace je vážná, a mluvit jedním hlasem.

Na to apeloval i Bartoš. „Předpokládám, že za novou vznikající vládu budou mluvit dva zásadní lidé, a to budoucí premiér a ministr zdravotnictví. Jestli něco byl chaos, tak to bylo to, že členové vlády libovolně bez jasně známých pravidel a parametrů komentovali vývoj pandemie,“ poznamenal.

Zásadní je podle něj sledovat kapacitu nemocnic či to, zda hygienické stanice zvládnou řešit situaci trasováním. Podle Bartoše by měla vzniknout mapa toho, jak si navzájem mohou vypomáhat zdravotnická zařízení, neboť pandemie i v předchozích vlnách procházela skrz kraje postupně.

Zaváděná opatření podle něj musí stát na pevných legislativních nohách. Pandemický zákon, kterým se aktuálně opatření řídí, neumožňuje epidemii řešit plošnými uzávěrami, řekl. Za zásadní nyní považuje, aby byla zejména dodržována a vymáhána aktuálně platná opatření.