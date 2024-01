Rakušan: Vláda bude řešit povinné psychotesty, lidé se nesmí bát informovat o změnách chování kamarádů

Ve čtvrtek jsou to dva týdny od tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, během níž střelec zavraždil 14 náhodně vybraných studentů a učitelů této vysoké školy. „Středočeští policisté s těmi informacemi pracovali velmi kvalitně a předávali je rychle,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rozhovor Praha 14:02 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vít Rakušan na tiskové konferenci po mimořádném jednání | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak postupuje vyšetřování zásahu? Které oblasti jsou už vyhodnocené a co je ještě potřeba vyjasnit?

Vyšetřování zákroku je velmi podrobné, úřad vnitřní kontroly sekundu po sekundě prověřuje všechny aspekty zásahu. Policie ČR samozřejmě vnímá otázky, které se objevují ve veřejném prostoru. Pokouší se vyvracet evidentní fámy a já se jí v tom pokouším pomáhat. Dále je připravena odpovídat na otázky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ranní Plus s ministrem vnitra Vítem Rakušanem

Policie ČR v pátek oznámí tiskovou konferenci na příští týden. Bude to ryze policejní tisková konference, kde budou vysvětlovány jednotlivé aspekty zásahu do podrobností. Elitní policisté budou k dispozici na otázky.

Další linie je vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Inspekce zatím nepřišla na žádnou skutečnost, která by měla z jejího pohledu jakoukoli trestně právní relevanci. Vše se veřejnost dozví, od začátku komunikujeme transparentně a otevřeně.

Neobjevují se pochybnosti o zacílení zásahu? Pokud je pravda, že policie měla zachytit mobilní signál muže v Revoluční ulici, tak mohl stejně dobře směřovat do budovy v Celetné jako do hlavní budovy na Palachově náměstí.

To vše je podle mých informací prověřováno, prezentaci nechám na policii. V postupu pochybení nevidím a já z funkce ministra vnitra se zkouším chovat zcela jasně a nešířit informace, které nejsou zaručené.

Chci zaprvé poděkovat policistům za profesionální zákrok. Dále chci mít nároky na policii, aby vše prověřila a řádně vysvětlila. Já se jako ministr snažím komunikovat aspekty, které spadají přímo do mé ministerské agendy. To znamená, jaká jsou opatření k ochraně měkkých cílů a jak to bude vypadat se zbraňovou legislativou a k čemu se příští týden podrobně vyjádříme.

Univerzita Karlova chystá bezpečnostní opatření pro každou fakultu. Připravuje i pietní akce Číst článek

Na středu jsme svolali kulatý stůl v Poslanecké sněmovně pod mojí záštitou. Zveme k němu opozici, veřejnost, odborníky i média a budeme představovat naše vize a veškeré aspekty toho, co předkládáme v aktuální zbraňové legislativě.

Pravidlo ‚dívej se a mluv‘

Server neovlivni.cz napsal, že se GIBS mimo jiné snaží odpovědět na otázku, zda by bylo možné masakru zabránit včasným propojením informací různých složek policie. Neobjevují se v tomto směru pochybnosti? Zabývají se příslušné orgány tím, zda by bylo možné různé složky propojit lépe?

Určitě. Dívám se do budoucna a nejen ve vyhodnocení samotného zásahu. Středočeští policisté s těmi informacemi pracovali velmi kvalitně a předávali je rychle, takže přenos informací jako takových byl poměrně rychlý.

Pokud se bavíme o spojení s klánovickou kauzou, pak policie pracovala velmi efektivně, protože během týdne stačila z původních nějakých 38 000 podezřelých vygenerovat 4000. Postupně je prověřovala v logice, která byla daná místní příslušností, záznamem osob v registrech apod. Tady bych skutečně žádné pochybení neviděl.

Střelec z filozofické fakulty zanechal doma v Hostouni dopis. Přiznal se v něm k vraždám v Klánovicích Číst článek

Určitě propojení všemožných registrů, a to nejen policejních, ale třeba i registrů ministerstva zdravotnictví nebo zbrojních, je obrovská výzva, kterou před sebou máme. I kvůli tomu se ve čtvrtek scházejí zástupci ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví.

Chtěl bych říci, že nová legislativa, která ve třetím čtení leží v Poslanecké sněmovně, přináší podstatná zlepšení a propojení informací.

Platí zlaté pravidlo, které musíme celospolečensky implementovat. Ze zkušenosti ze zahraničí zní pravidlo „dívej se a mluv“. To znamená, že musíme informovat o změnách chování našich kamarádů, spolužáků. Informace se nesmíme bát předávat, posílit psychologickou podporu studentů apod. To vše musí jít ruku v ruce s prověřováním všeho, co se stalo.

Povinné psychologické testy

Na kolik pokročilo zkoumání, zda údajný účet pachatele na sociální síti Telegram byl pravý?

To je ještě prověřováno. Policie se pokusí k tomu vydat informaci příští týden. Zabývá se tím specializované pracoviště, které jsme vytvořili pro kyberkriminalitu a terorismus.

Policie už řeší schvalování střelby na internetu rychle. Upozorněte na to blízké, pokud to dělají, radí expert Číst článek

Nebudu spekulovat, ale žádná bezpečnostní služba ani policie neprověří účty na sociálních sítích všech občanů bez žádné relevantní trestní minulosti, to není možné z technických, logistických ani právních důvodů. V takovém státě bychom možná žít ani nechtěli.

Váš kolega z hnutí STAN Petr Letocha před chvílí sdělil Českému rozhlasu Plus, že v zákoně, který jste zmiňoval, sice nejsou povinné psychologické testy pro držitele zbraní, ale že je může vláda zavést vlastním rozhodnutím. Chystá se k tomu?

Určitě o tom bude velká diskuse a předem říkám, že názory nebudou jednotné. Sledoval jsem jednání v Poslanecké sněmovně i diskuse na bezpečnostním výboru už v minulém volebním období, když jsem byl jeho členem. K povinným psychologickým testům se vyjadřovali někteří kolegové napříč stranami docela rezervovaně.

Já jsem osobně pro, ale také si nemyslím, že je to stoprocentní. Pokud je silná sociopatická a inteligentní osobnost, tak je schopná klasickým psychologickým testem projít, zahraniční zkušenost o tom svědčí mnohokrát.

Určitá prevence by to z mého pohledu byla a jsem rád, že v legislativě je. Legislativa umožňuje dát zmocnění vládě vydat speciální zařízení bez dlouhých debat o tom, zda testy nutné jsou.

Záznam rozhovoru si můžete poslechnout i v audiu v úvodu článku.