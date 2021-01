Už nemám pochybnosti o tom, že Bartoš má na to být premiér, říká Rakušan. Sám chce vést vnitro

Piráti většinou 79 procent hlasů potvrdili účast ve volební koalici s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). „Potěšilo mě, že výsledek byl celkem jednoznačný. Podpora v hnutí STAN i u Pirátů je skutečně reprezentativní. To dává velmi dobrý základ k tomu, abychom byli připraveni na další měsíce, které budou náročné,“ říká v Interview Plus předseda Starostů Vít Rakušan. Interview Plus Praha 16:59 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostové a Piráti podle Rakušana mají šanci volby vyhrát a postavit novou vládu | Foto: Filip Jandourek

Oba subjekty podle Rakušana spojuje touha změnit situaci v České republice i to, že vznikly zdola a během let postupně vyrostly. „U Pirátské strany je ten základ podobný. Z dlouhodobě podceňované síly se vypracovali do pozice, kdy spolu s námi mohou aspirovat na vítězství v parlamentních volbách,“ věří předseda STAN.

„Nechceme revoluci, protože nechceme měnit systém. Ale chceme evoluční skok, který v biologii přichází po období stagnace. Máme pocit, že v posledních letech se nevyužíval potenciál České republiky, a koronavirová krize to odhalila na dřeň kostí,“ zdůrazňuje pro Český rozhlas Plus.

Rakušan se ještě před skončením pirátského hlasování nechal slyšet, že by „chtěl sedět ve vládě, kde bude premiérem Ivan Bartoš“.

Šéf Starostů přiznává, že ještě před rokem by o tom měl pochybnosti, ale přesvědčila ho zkušenost z půlročního vyjednávání o koalici.

„To, jakým způsobem vyjednává, jak dokáže pracovat s informacemi, jaký je slušný a čestný vyjednavač, jehož slovo platí, mě přesvědčilo, že ten člověk je inteligencí, kompetencemi i pracovním nasazením vybaven k tomu zastávat nejvyšší exekutivní funkci,“ dodává s tím, že ve vládě by on sám měl zájem o post ministra vnitra.

Přirozený partner

Starostové a Piráti podle Rakušana půjdou buďto společně do vlády, anebo do opozice. V koalici prý ale mají šanci vyhrát volby a splnit tak podmínku prezidenta Miloše Zemana, že premiérem má být vítěz voleb.

„Naše spojení má pevný programový základ, prošlo podrobnou diskuzí v obou uskupeních. Veřejnosti budeme vysvětlovat – a zaměříme na to kampaň –, že nejsme proti někomu, ale pro něco,“ podotýká.

Problém nevidí ani v tom, že mnozí členové Starostů jsou pravicově orientování a Piráti naopak levicově. Volební koalice se v koaliční smlouvě deklaruje jako středová formace, jaká prý na české politické scéně chybí.

„Když se v ekonomické oblasti útočí na Piráty, že mají levicové myšlenky, tak prozradím, že náš ekonomický program bude supervizovat ekonom Filip Matějka z CERGE-EI. Těžko ho někdo může označovat jako někoho, kdo by zpochybňoval soukromé vlastnictví a podobně,“ uvádí Rakušan.

Vhodným partnerem pro povolební spolupráci je podle něj koaliční blok ODS, TOP 09 a KDU-ČSL: „Můžeme mezi sebou mít rozdíly, ale spolupráci jsme si vyzkoušeli v covidové krizi. Pokud obě uskupení říkají, že chtějí přinést kvalitativní změnu politiky – obsahu i formy –, tak by měly být přirozenými koaličními partnery,“ dodává Rakušan.

