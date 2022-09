Kličko: Válka na Ukrajině nemá žádná pravidla. Ale my ji vyhrajeme, bojujeme za naši vizi

Kyjevský starosta Vitalij Kličko je nepřehlédnutelnou postavou. Jeho role se s ruskou invazí na Ukrajinu znásobila, když se v prvním měsíci postavil do čela bojů o hlavní město. Fronta se od té doby přesunula dál, válka ale neustála. Než velikost a síla je podle něj mnohem důležitější touha vyhrát. „Bráníme naše domovy, rodiny, budoucnost. Raději zemřeme, než abychom padli na kolena,“ uvedl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a další česká média. Rozhovor Praha 17:52 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vitalij Kličko, na snímku z dubna 2022 | Zdroj: Profimedia

Vitalij Kličko přicestoval do Prahy ve čtvrtek večer. Následující den se zúčastnil jednání Evropského výboru regionů, které se konalo v Kongresovém centru. Při té příležitosti souhlasil s rozhovorem pro server iROZHLAS.cz a s ním také Českou televizi a CNN Prima News.

Na úplném začátku války jste byl připraven na možnost, že vaše město může skončit v ruinách po nějakém z ruských útoku?

Předně chci všem vzkázat: město je v pevných rukou, vše je pod kontrolou a všechny služby fungují. Pro nás – v hlavním městě Ukrajiny – chápeme, že jsme cílem útoku. Bezpečnost je ale hlavní prioritou pro náš domov. Závisí to samozřejmě také na stavu našich vojenských sil. Ale nyní je ve městě mnohem bezpečněji než před několika měsíci. To jenom díky tomu, že děláme vše, co můžeme společně s našimi partnery, abychom vrátili mír na Ukrajinu. Je to hlavní cíl pro všechny.

Kolikrát jste vycestoval ze země od začátku ruské agrese?

Je to podruhé, co jsem za posledních šest měsíců oblékl oblek a kravatu. Jinak jsem každý den nosil vojenskou uniformu, protože čelíme mnoha výzvám a musíme být přítomni. Nemohu opustit své město a spoluobčany bez toho, aniž bych je podporoval. To je důvod, proč jsem nyní na pár dní odcestoval podruhé za posledních šest měsíců.

Jakožto sportovní hvězda, tvrdý boxer, jak vnímáte současnou situaci ve vaší zemi? Je pro vás svým způsobem jednodušší ji vstřebávat právě s ohledem na sportovní zkušenosti?

Rozdíl oproti sportu je ten, že v něm jsou jasná pravidla. Válka má sice také pravidla, ale tahle válka? Žádná pravidla. Vidíme, že jsou zabíjeni civilisté. Vidíme, že jsou unášeni zástupci místních vlád, sedm z nich dokonce zmizelo a jsou zřejmě někde ve vězení, nevíme. Což dokládá, že tato válka nemá žádná pravidla. Můžu říct za sebe, svůj tým, že uděláme všechno proto, abychom navzdory těmto okolnostem ubránili naši zemi, Kyjev, bezpečný pro každého.

Pakliže se ptáte na můj názor z pohledu sportovce, jako bývalý boxer vám můžu říct jedno velmi důležité pravidlo v životě: není důležité, jak velcí jste, není důležité, jak silní jste, ve válce je mnohem důležitější váš duch a touha vyhrát. My Ukrajinci bráníme naše domovy, děti, rodiny, budoucnost. A raději zemřeme, než abychom padli na kolena. Naši vojáci a občané jsou velmi motivovaní. Neprohrajeme tuto válku, my ji vyhrajeme. Protože je to naše domovina, naše budoucnost.

Budoucnost v Evropě

Mluvíte o budoucnosti, jakou o ní máte představu, co se týče vás osobně?

Až nastane mír, bude moje budoucnost jednoznačně spočívat ve znovubudování našeho města, naší vlasti. Úspěch Ukrajiny je naším hlavním cílem. Protože jsem část života strávil v Německu a Spojených státech – pokud mluvíme o evropských standardech života, vím, jak vypadají. Chtěl bych je přenést do naší vlasti. To je možné jenom za předpokladu, že nastane mír, zastavíme válku. Je to přání všech občanů Ukrajiny.

Jak si myslíte, že válka skončí?

Vyhrajeme. Jednoznačně. Protože je to naše země. Jsou to naše města, naši občané. Není to jednoduchý úkol, vede k němu dlouhá cesta. Rád říkám: lež má krátké nohy. A to, co Rusko říká o nacionalismu, fašismu, denacifikaci – to všechno není pravda. Jediný důvod je ten, že chce dostat Ukrajinu znovu pod ruské impérium. Už jsme byli součástí Sovětského svazu a nechceme do něj zpátky. Vidíme naši budoucnost jako součást evropské rodiny.

Ivan Bartoš - ministr pro místní rozvoj, Vasco Alves Cordeiro - předseda Evropského výboru regionů a Vitalij Kličko - starosta Kyjeva | Zdroj: Profimedia

Vítězství by z vašeho pohledu znamenalo i návrat Krymu pod ukrajinskou správu?

Vítězství znamená vzít si zpět všechna území, které máme v ústavě, všechna území Ukrajiny.

Jak se Kyjev připravuje na zimní sezónu?

Příprava na zimu nebude snadná, záleží to na podmínkách počasí. Máme rezervy plynu a energetické zdroje. Ale není to pouze moje osobní odpovědnost, je do toho zapojena vláda. Pokud bude vše v pořádku, jsem si víc než jistý, že nás v zimě nečekají žádná překvapení.

Nicméně můžeme počítat s tím, že Rusové budou dále útočit na naši infrastrukturu, aby zničili rozvody elektřiny, systém vytápění, zásobování vodou. Z toho důvodu počítáme s každým scénářem, připravujeme se na to a doufáme, že vše bude v pořádku.

Také děkujeme našim partnerům (na Západě). Společně jsme mnohem silnější. Cítíme podporu našich evropských partnerů.

Na závěr promiňte trochu choulostivou otázku, ale zasáhla válka vás nebo vaši rodinu přímo?

Samozřejmě. Dotklo se to každého na Ukrajině. Každý z toho má stres, každý přijímá uprchlíky, každému to překazilo plány a normální život. Zároveň si jsem jistý, že se to dotklo každého i v Evropě. Moje rodina je naštěstí na bezpečném místě v Evropě, moc děkuji za podporu. Ale my bojujeme. Bojujeme za naši vizi.