OBRAZEM: Jak bude vypadat pražské Vítězné náměstí? Podívejte se na pět finalistů architektonické soutěže

Na třech venkovních panelech můžou lidé až do poloviny června vidět, co by na pozemcích mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů mělo vzniknout. Developer zastaví celou travnatou plochu, kde se zatím konají farmářské trhy a různé jiné akce.

Podle podmínek soutěže tam musí vzniknout byty, obchody, restaurace, kanceláře nebo různé služby.

Praha 6 zároveň požaduje vznik kulturního centra se dvěma sály pro více než tisíc diváků a komunitní prostory.

Jelikož pozemky pro výstavbu prodala developerům Vysoká škola chemicko-technologická, bude mít v jedné části novou univerzitní budovu s výukovými prostory a laboratořemi.

Urbanistický koncept, podle kterého byly vystavěny Dejvice, navrhnul Antonín Engel již před sto lety. Část Vítězného náměstí, takzvaný 4. kvadrant, zůstává ale dodnes nezastavěná. S dokončením Vítězného náměstí počítá i územní plán hlavního města.

Anketa do 11. června

Mezinárodní porota bude všech pět projektů posuzovat minimálně dokonce června. Při svém rozhodování bude navíc přihlížet i k názorům lidí, kteří můžou až do 11. června hlasovat na webu.

Koho porotci nakonec vybrali a podle jakého návrhu developer Vítězné náměstí dostaví, by mělo být známé na začátku září.