Prahu čeká revitalizace dvou náměstí. Promění se „Karlák“ i „Kulaťák“

Střed Vítězného náměstí se nově otevře lidem, tramvaje budou jezdit po západní straně náměstí, pod ním budou podzemní garáže. „Rekonstrukce by mohla začít za pět let, odhadované náklady na úpravy náměstí,“ řekl mluvčí Institutu na plánování a rozvoje Marek Vácha.

Vítězný návrh vypracovali Pavel Hnilička, Eva Macková a Josef Filip. Porota, ve které zasedli architekti i představitelé města a městské části, ocenila umístění stromů. Ty budou oddělovat silnici od středu náměstí, kam se chodci dostanou díky novému výstupu z metra a přechodům. Kruhový objezd bude mít tři pruhy. Návrh počítá s podzemními garážemi na severozápadní straně náměstí.

„Návrh mění Vítězné náměstí na zelenější a přívětivější místo, ve kterém budou lidé chtít trávit čas,“ vysvětluje náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Obelisk z původních plánů

V centru náměstí bude obelisk, který byl i v původních plánech Antonína Engela, který ve 20. letech minulého století vyprojektoval podobu náměstí. Podobu monumentu by podle poroty měla určit výtvarná soutěž. Pomník zahraničním vojákům druhé světové války bude přesunutý k Technické ulici.

„Těší mě, že se podařilo vybrat takový návrh, který pokračuje v odkazu autora urbanismu Dejvic Antonína Engela a zároveň nabízí více možností využití pro občany,“ myslí si Kolínská.

„Dalším krokem je oslovení autora vítězného návrhu k dopracování koncepční studie. V ní bude možné zapracovávat případné připomínky a upřesňovat návrh. Poté budou řešeny další navazující fáze projektu,“ řekl Vácha s tím, že podle hrubého odhadu by práce na úpravách náměstí mohly začít za pět let.

Proměna za skoro čtvrt miliardu

Na Karlově náměstí budou ošetřeny stromy, vznikne síť cest a promenáda, přibude kavárna, hřiště a trhy. Magistrát bude revitalizace stát 230 milionů korun.

„Projekt je velmi citlivý. Domnívám se, že by mohl být velmi dobrým kompromisem mezi požadavky všech. Je těžké na jedné straně vyhovět nárokům památkářů a na straně druhé Praze 2, která chce prostory pro shromažďování a podobně,“ řekla radní Jana Plamínková.

Upraveny budou trasy cest, které umožní jednoduší průchod parkem zejména od vstupů do metra k nemocnici či poliklinice. Kavárna a dětské hřiště vniknou v jižní části. V prostřední části by pak mohly být květinové záhony. Novinkou budou QR kódy v chodnících, které upozorní na historii náměstí. V části u budovy Novoměstské radnice jsou naplánovány trhy.

První práce by měly začít příští rok, kdy budou ošetřeny staré stromy a začne úprava zeleně. Až po zpracování projektové dokumentace v roce 2025 se uskuteční celková oprava parku.

Myší díra na Klárově

Studii, která má za cíl zlepšit dopravu na Klárově u stanice metra A Malostranská, dodal městu ateliér A69. Na Klárově přibudou nové stromy, přechody, rozšířené chodníky a nástupní ostrůvky. Tramvajová trať bude narovnána a vzniknou nové pruhy pro cyklisty.

Úprav by se měla dočkat i takzvaná myší díra, tedy schodiště z Klárova na Letnou. Studie počítá s bezbariérovou úpravou. Další možnou variantou nového dopravního řešení je také omezení odbočení do Valdštejnské ulice směrem od Kampy. To by výrazně přispělo ke zklidnění Malé Strany. Harmonogram počítá s realizací do roku 2023 a předpokládané náklady jsou asi 400 milionů korun.