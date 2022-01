Silný vítr připravil více než 31 tisíc domácností o elektřinu. Komplikuje také železniční dopravu

Kvůli silnému větru je bez elektřiny více než 31 tisíc domácností v celém Česku. Vedení proudu poškodily popadané stromy. Energetická společnost EG.D má 21 poruch na vedení vysokého napětí a 6 a půl tisíce odběrných míst bez elektřiny. Společnost ČEZ řeší přerušené dodávky proudu u asi 25 tisíc domácností. Vítr zkomplikoval také železniční dopravu na Vysočině, kde hasiči od půlnoci do rána odklízeli přes 40 popadaných stromů. Praha 9:33 30. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítr zkomplikoval také železniční dopravu na Vysočině, kde hasiči od půlnoci do rána odklízeli přes 40 popadaných stromů (ilustrační foto) | Zdroj: HZS Plzeňského kraje

„Nejpostiženější lokalitou je Ústecký kraj, kde řešíme asi 6500 odběrných míst bez elektřiny. Následuje kraj Středočeský, kde je jich přes 4000 a Pardubický kraj, kde jich je přes 3500. Klid je ve Zlínském kraji, kraji Vysočina a v Karlovarském kraji. Jsme v terénu a pracujeme na obnově dodávky elektřiny naším zákazníkům co nejdříve,“ řekla k situaci mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.

Mluvčí společnosti EG.D Roman Šparňák informoval ČTK, že nejpostiženějším regionem distribučního území je pomezí jižních Čech a Vysočiny.

Silný vítr komplikuje také situaci na železnicích. Na Vysočině je přerušená doprava na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. České dráhy (ČD) zajišťují náhradní dopravu. Vyplývá z informací na webu ČD. Hasiči v kraji odklízeli od půlnoci do rána přes 40 popadaných stromů, vyplývá z přehledu jejich zásahů. Silničáři na Vysočině odklízeli dnes nad ránem sníh asi s 20 vozy. Fouká silný nárazový vítr, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.

Přerušený provoz je na trati Havlíčkův Brod – Veselí nad Lužnicí, v úsecích Dobronín – Jihlava, Horní Cerekev – Kostelec u Jihlavy a na jihu Čech mezi obcí Doňov a Veselím nad Lužnicí. ČD zajišťují náhradní autobusovou dopravu, stejně jako v úseku Jihlava – Luka nad Jihlavou na trati z Jihlavy do Brna. Provoz je přerušený také na východě Čech, v úsecích Broumov – Teplice nad Metují a Teplice nad Metují – Trutnov. Náhradní autobusovou dopravu tam národní dopravce nezajistí. Vlaky budou mít zpoždění.

Hasiči na Vysočině odklízeli od půlnoci přes 40 stromů, které popadaly kvůli větru. Nejvíc jich odstraňovali v okresech Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov.

Od včerejšího večera jsme vyjížděli kvůli silnému větru k asi 25 událostem. Hlavně jsme odstraňovali spadené stromy a ulomené větve zasahující do komunikací. U Zdobnice na Rychnovsku spadl večer strom na projíždějící osobní automobil, nikdo nebyl zraněn. pic.twitter.com/wozkEqWWgc — HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) January 30, 2022

Meteorologové v noci na neděli zaznamenali na Sněžce náraz větru o rychlosti 185 kilometrů v hodině. Kromě hor v noci silně foukalo také v níže položených oblastech, kde síla větru dosahovala rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Český hydrometeorologický ústav proto vydal varování před silným větrem, které má trvat až do nedělní půlnoci. Nejsilněji by mělo foukat v dopoledních a odpoledních hodinách. K večeru už by měl vítr slábnout.