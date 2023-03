7000 českých odběratelů je bez proudu kvůli silnému větru, hlásí energetické společnosti

Dalších zhruba zhruba 4400 odběratelů bez proudu evidovala k sobotnímu ránu energetická společnost EG.D.

Skupina ČEZ měla v sobotu ráno 17 poruch na vedení vysokého napětí. Bez dodávek elektřiny tak bylo asi 2500 odběratelů. To představovalo výrazný pokles oproti noci, kdy kolem 03:00 bylo bez dodávek elektřiny přes 8000 odběrných míst.

Nejvíc odběratelů bez proudu, kolem 900, má ČEZ v Královéhradeckém kraji. Vyšší stovky výpadků jsou také v Pardubickém kraji a kolem 500 domácností bez elektřiny bylo po ránu v Moravskoslezském kraji. Dohromady kolem 500 míst bez proudu bylo i v Plzeňském a Karlovarském kraji.

❗️Vítr v Praze.



Od rána jsme zasahovali u pěti případů v souvislosti se silným větrem.



Teď aktuálně třeba v Nuslích odstraňujeme uvolněný plech ze střechy domu. V Horních Počernicích jsme zajistili uvolněnou reklamu. #vitr https://t.co/4Vgbdu7hMe pic.twitter.com/0uuJ5cQ5bC — Hasiči Praha (@HasiciPraha) March 11, 2023

Na odstraňování poruch ČEZ pracuje. Podle Holingerové by dodávky měly být obnoveny ještě v sobotu. V Ústeckém kraji, kde byla situace nejhorší během noci, už byly připojeni téměř všichni odběratelé, uvedla mluvčí.

Energetická společnost EG.D ze skupiny E.ON evidovala k sobotnímu ránu deset poruch na vysokém napětí. Celkem bylo bez proudu zhruba 4400 odběratelů v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Vysočině, uvedl v tiskové zprávě mluvčí firmy Lubomír Budný.

Problémy v dopravě

Popadané stromy působí problémy také v železniční dopravě. Jen v Jihočeském kraji byl ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště.

Na Vysočině je kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Jihlava - město zavedena náhradní autobusová doprava mezi Rantířovem a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Provoz na dráze bude podle ČD zřejmě přerušený celé dopoledne.

‼️ Z důvodu silného větru došlo na více místech k přerušení provozu. Aktuálně je přerušen provoz:



➡️ trať České Budějovice - Horní Dvořiště - Linz, úsek Rybník - Summerau, provoz je zastaven pravděpodobně do cca 12:00 hod., náhradni autobusová doprava je zajištěna



1/4 — České dráhy (@ceskedrahy_) March 11, 2023

Problémy působí počasí také na silnicích. U Škrdlovic na Žďársku v sobotu ráno havaroval autobus, dva lidé se lehce zranili. Nehoda se stala na hlavním tahu 37 po 08:00. Sjízdnost silnic na Vysočině je zhoršená kvůli sněžení a silnému větru. V Solnici na Rychnovsku narazilo auto do zlomené části stromu. Nehoda se obešla bez zranění, informovali královéhradečtí krajští hasiči.

V některých regionech museli hasiči zasahovat už u desítek případů souvisejících se silným větrem. V Jihomoravském kraji měli hasiči za noc 25 výjezdů. Nejvíce řešili popadané stromy, vyjížděli ale i k větrem odnesenému přístřešku nebo spadlému billboardu. Události nikomu nezpůsobily zranění.

Kvůli silnému větru a sněžení je na Jablonecku od půlnoci uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

11. března 2023, Středočeský kraj

Hasiči v souvislosti s výstrahou ČHMÚ na silný vítr odstraňovali od půlnoci do sedmé hodiny ranní 54 popadaných stromů. Nejvíce zasažené okresy byly Benešov a Příbram. Největší nárůst počtu událostí evidujeme po druhé a páté hodině ranní. pic.twitter.com/wwqVvkvQKj — HZS ScK (@HZS_ScK) March 11, 2023

Varování před silným větrem, které v pátek vydal ČHMÚ, platí pro celé Česko až do sobotního večera. Vítr může mít v nárazech rychlost kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až kolem 110 kilometrů v hodině. Na horách se navíc mohou tvořit závěje a sněhové jazyky.

Silný vítr zastavil oba úseky kabinové lanovky na Sněžku. V sobotu ráno vítr na Sněžce dosahoval rychlosti kolem 110 kilometrů za hodinu. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry. V Krkonoších může vítr v nárazech dosahovat rychlosti přes 72 km/h, na hřebenech přes 108 km/h, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Ostatní hlavní lanovky ve východních Krkonoších byly v provozu.