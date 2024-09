Vítr v Krušných horách nad Křižanovem poničil desítky stromů. Další jsou nalomené a nebezpečné

„Jsme nad Křižanovem. Tohle je jedno z nejhorších míst v rámci Lesní správy Litvínov. Odhadem je tady popadaných 100 kubíků, tedy nějakých 100 až 150 stromů,“ shrnuje lesní správce Aleš Kilb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vítr v Krušných horách v Ústeckém kraji poničil stovky stromů. Další mohou být nalomené a nebezpečné

Podle něj teď musí lesní správa stanovit termín, do kdy její smluvní partner dřevní hmotu zpracuje a vytěží. „Pak se musí uklidit klest, odhodit ho z té výsadby v oplocenkách. Část té hmoty je napadaná i do potoka – to bude nutné také uvolnit,“ vypočítává lesní správce.

Upozorňuje také návštěvníky lesa na možné riziko při pohybu v něm. „Pokud se lidé v nejbližších dnech vydají do lesa třeba na sběr lesních plodů nebo na procházku, určitě by bylo dobré, aby se dívali nad sebe, do korun stromů – může tam být zavěšená větev nebo zlomená část té koruny, která se může při poryvu větru uvolnit. Proto bych doporučoval zvýšenou opatrnost,“ dodává Kilb.

Podle něj by proto bylo dobré si vybrat k výletu třeba spíš náhorní plato Krušných hor, kde není tolik poničených stromů jako v jejich spodní části, u intravilánu obcí a měst.

„Tam to postižení evidujeme v nepoměrně menší míře, než v jaké to je tady. Takže nemělo by tam být to riziko takové,“ uzavírá lesní správce krušnohorské oblasti Lesů České republiky Aleš Kilb.