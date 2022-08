Úřady v sobotu neudělily utečencům z Ukrajiny žádné vízum dočasné ochrany, poprvé od začátku invaze

Česko v sobotu neudělilo uprchlíkům z Ukrajiny žádné vízum dočasné ochrany. Zástupci ministerstva vnitra na dotaz uvedli, že je to poprvé od únorového začátku ruské invaze. V pátek víza získalo 803 běženců, asi o 20 víc než před týdnem. Celkem už víza dostalo 407 528 uprchlíků. Vyplývá to z údajů, které na twitteru zveřejnilo ministerstvo vnitra. Praha 10:18 7. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít KACPU, Praha Vysočany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Adam Rözler z ministerstva vnitra řekl, že je to poprvé od konce února, co Česko za den neudělilo ani jedno vízum dočasné ochrany. Připomněl, že počty vydaných víz o víkendových dnech byly už v minulých týdnech poměrně nízké a dosahovaly jen nízkých desítek.

Počet udělených dočasných ochran a registrací na cizinecké policii v sobotu 6. srpna. pic.twitter.com/SWt1UZ4VpK — Ministerstvo vnitra (@vnitro) August 7, 2022

Dočasná víza umožňují jejich držitelům pobývat v Česku až rok a otevírají jim přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Na zdravotní pojištění mají běženci nárok nejvýše 150 dnů od udělení víza.

Cizinecké policii se od počátku války nahlásilo 401 710 lidí, v sobotu jich bylo 1245. Na policii nemusí hlásit pobyt děti mladší 15 let, kterých je mezi běženci podle statistik ministerstva asi třetina. Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z minulého týdne ale z dat ze zápisů do škol plyne, že v zemi je méně než 300 000 Ukrajinců. Někteří se totiž vrací zpět na Ukrajinu nebo odchází do jiných zemí.