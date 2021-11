Kandidát na ministra kultury Martin Baxa: učitel na gymnáziu, dlouholetý politik a primátor Plzně

Kandidát na ministra kultury Martin Baxa z ODS dopoledne zamířil do Lán, kde ho přijal prezident Miloš Zeman. Pokračuje tak série schůzek hlavy státu s možnými členy nové vlády. Baxa, vystudovaný učitel dějepisu a zeměpisu a dlouholetý primátor města Plzeň, působí v komunální politice už skoro dvacet let. Poslancem se stal poprvé před čtyřmi lety. Za jeho působení připravila Plzeň v roce 2015 projekt Evropského hlavního města kultury. Praha 12:55 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Baxa | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

„Éra, kdy se kultura vnímala jako ta pomyslná třešnička na dortu, musí jednoznačně skončit a musíme i my v Česku vnímat kulturu jako nedílnou součást života i ekonomiky,“ prohlásil už v roce 2013 pro Český rozhlas Baxa, tehdy ve svém prvním funkčním období jako primátor Plzně.

V té době ještě vyučoval zeměpis a dějepis na plzeňském gymnáziu. Kromě toho působil dlouhá léta také jako zastupitel Plzně i celého Plzeňského kraje. V roce 2017 byl navíc na kandidátce ODS zvolen do Poslanecké sněmovny. Klady i zápory souběhu funkcí přiblížil v roce 2019.

„Vedle toho enormního časového vytížení nese například ovoce to, že jsem současně primátor a poslanec, co se týká legislativy obcí a měst. Je velmi důležité, když to může člověk přímo ovlivnit,“ řekl.

Rezignace na post primátora

V letošních volbách do sněmovny byl Baxa lídrem kandidátky koalice Spolu v Plzeňském kraji. A následně se stal kandidátem na post ministra kultury. V případě svého jmenování plánuje rezignovat na post primátora Plzně. V listopadovém rozhovoru pro Český rozhlas Plus se vyslovil proti dalším omezením kultury v souvislosti s epidemií koronaviru.

„Byli to právě kulturní aktéři, kteří přistoupili velice brzy, mnohem dřív než třeba sektor gastronomie, na to, že se bude na kulturních akcí používat ten model kontroly: test, prodělaná nemoc, očkování. Důsledně se to vyžaduje, a to můžu potvrdit. U nás v Plzni v divadle, v naší měšťanské besedě, se toto důsledně kontroluje. A výsledkem je také to, že nepřicházejí žádné zprávy o tom, že by se někde se kulturní akce, koncert, divadelní představení staly zdrojem šíření nemoci covid-19,“ uvedl v rozhovoru.

V čele resortu kultury by chtěl například podporovat instituce zaměřené na zkoumání dějin 20. století. Rozpočet ministerstva by měl podle něho tvořit jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu.