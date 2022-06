Na Vizovicku varují před medvědy. Mohla by se tam pohybovat samice s mláďaty

Několik obecních úřadů z oblasti Vizovických vrchů vydalo varování před medvědy. Například Vysoké Pole upozorňuje obyvatele, aby se nevydávali do prostoru Klášťova. Varování platí také před vstupem do lesů v okolí Bratřejova a Lhotska. Podle obcí by se tam mohla pohybovat medvědice se dvěma mláďaty.

Vizovice 13:20 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít