Úředníci jen hledají důvody, proč to nejde, říká Juchelka k zamítnutí návrhu přejmenovat mateřskou ‚dovolenou‘

V odmítavém stanovisku kabinetu se dozvíte, že pojem mateřská dovolená je tradiční a v naší legislativě je zakotvený desítky let. Stejný termín pak používá německé, anglické i francouzské zákonodárství.

„Jsem malinko zklamán zamítnutím. Spíš jsem očekával neutrální postoj,“ říká v pořadu Interview Plus na adresu vlády předkladatel poslanecké novely Aleš Juchelka. Ve zdůvodnění kabinet například tvrdí, že institut mateřské a rodičovské dovolené Juchelkův návrh mění jen v pěti zákonech, přestože je zakotven nejméně v 11. Třeba v zákoně o státní službě, ochraně veřejného zdraví nebo o vysokých školách.

„To není chyba mého návrhu, ale pokud mi něco uniklo, je to přece jednoduché změnit ve druhém čtení,“ tvrdí poslanec.

Úředníci to brzdí. Zbytečně...

„Vlastně se nic neděje a pořád tvrdím, že péče o dítě není žádná dovolená, ale tvrdá dřina a starost o budoucí generace. Je to důležité pro rodinu jako jednotku budoucnosti,“ dodává Juchelka. Výtky ministrů bere jako zbytečnou „úředničinu“.

„Domnívám se, že úředníci jen hledají důvody, jak novelu zabrzdit. Tvrdí, že je to administrativně náročné, ale nikdo mi zatím nedokázal říct, jak náročné nebo kolik to bude stát. Spíš jen hledají důvody, jak to nepodpořit. A vláda svým úřednickým poradcům důvěřuje, proto dala negativní stanovisko,“ tvrdí.

Přejmenování z dovolené na péči je podle něj vysoce symbolické a může změnit atmosféru ve společnosti. Poslanec také vysvětlil, jak si takovou změnu atmosféry představuje:

„Všichni vnímáme dovolenou jako odpočinek mezi prací a prací. Dřív se to taky jmenovalo dovolená na zotavenou. Ale že by se měla maminka dovolovat z práce, aby mohla porodit dítě? Nám jde o ryze symbolický akt a péči o naše děti bychom neměli označovat jako dovolenou, ale péči.“

Není to zbytečná blbost

„Někomu se sice může zdát, že je to zbytečná blbost, čím se ti poslanci zabývají, ale já mám představu, že to může atmosféru ve společnosti opravdu změnit. Je to součást prorodinné politiky, která kromě praktických věcí teď opravdu může být prorodinná,“ vysvětluje Juchelka.

Hodlá se prý za rodiny bít a terminologie nebo symboly, které jsou ve 21. století už vyprázdněny, změnit.

„Některé ženy na dovolené nejsou a navíc zažívají ztrátu ekonomické aktivity, sociálního kontaktu s ostatními a někdy mají i zdravotní problémy, jako je třeba poporodní deprese. Označovat to za dovolenou je až dehonestující,“ říká.

Poslanec Juchelka je podepsán i pod dalším návrhem, který má změnit výplatu rodičovského příspěvku. Tedy pokud se v rodině narodí třetí dítě v době, kdy matka pobírá příspěvek ještě na dítě druhé. K tomuto návrhu dala vláda neutrální stanovisko. „Mám velkou radost a jsem příjemně překvapený,“ dodává poslanec.