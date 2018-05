Ústecká ČSSD zřejmě nepodpoří novou vládu. ‚Kultura a zahraničí nejsou přínosem,‘ řekl Foldyna

Sociální demokracie v Ústeckém kraji pravděpodobně nepodpoří vznik koaliční vlády s hnutím ANO. Její zástupci mají výhrady především k programovému prohlášení, nelíbí se jim ani návrh na obsazení některých resortů. Řekl to místopředseda strany a děčínský poslanec Jaroslav Foldyna. Postoj krajské ČSSD znamená mimo jiné to, že by se Gabriela Nekolová nestala ministryní práce a sociálních věcí, jak se v uplynulých dnech spekulovalo. Ústí nad Labem 12:56 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecká ČSSD podle poslance Jaroslava Foldyny pravděpodobně nepodpoří nově vznikající kabinet | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle krajského předsedy sociálních demokratů Miroslava Andrta potvrdily negativní nálady vůči vládě s hnutím ANO a podporou komunistů tento týden jednotlivé okresy.

Programové prohlášení vlády zatím bez změn. Jednání šéfů ANO, KSČM a ČSSD nemá jasný závěr Číst článek

„Je velká skepse k tomu, jakým stylem a co se vyjednalo a v jakém postavení tam hlavně ta naše strana dnes figuruje. Myslím si, že jestli se za těchto podmínek referendum spustí, tak předpokládám, že výsledky našeho kraje budou jednoznačně proti tomu angažmá,“ řekl Andrt.

Vnitrostranické referendum ČSSD o vládě začne v pondělí 21. května, potrvá do 14. června (více čtěte ZDE).

Oficiální usnesení krajského výkonného výboru k případnému vládnímu angažmá ale ČSSD podle Andrta nemá a bude čekat i na výstupy z pátečního jednání předsednictva.

Výhrady vůči programu i resortům

Podle Foldyny se výhrady týkají především programu budoucího kabinetu a to hlavně podpory strukturálně postižených regionů. „Je vidět, že ty nikdo nepřipravoval a nikdo to nekonzultoval. Přitom my jsme jim nabízeli opravdu poměrně věcně zpracované doplňky z programu Restart. To se tam vůbec neobjevilo,“ doplnil Foldyna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ČSSD už tiskne před referendem hlasovací lístky. Zastánci a odpůrci vstupu do vlády vyjedou do regionů. Téma pro reportérku Zdeňku Trachtovou

Místopředsedovi strany také vadí, jaké resorty by ČSSD měla obsadit. Sociálním demokratům má připadnout zahraničí, vnitro, práce, zemědělství a kultura. „Já si nejsem jistý, že by kultura a ministerstvo zahraničí byly nějakým velkým přínosem pro volební program a prosazování věcí sociální demokracie,“ vysvětlil poslanec.

Oba politici potvrdili, že za současných podmínek je vyloučené, že by se členkou kabinetu stala šéfka krajské tripartity Nekolová. „Ve chvíli, kdy něco kritizujete a nedůvěřujete tomuto projektu, tak jsme se i s paní Nekolovou dohodli, že tuhle nabídku, která pak byla upřesněna tento týden od pana předsedy (Jana) Hamáčka, tak jsme na ni prostě nereflektovali,“ dodal Andrt.

Předseda strany Jan Hamáček a statutární místopředseda Jiří Zimola mají v pátek navečer po jednání předsednictva zamířit do Teplic, aby o parametrech možného vládního angažmá diskutovali se zdejšími sociálními demokraty. Podobné debaty již Hamáček v minulých dnech absolvoval.

Jednání grémia ČSSD Vedle jmen kandidátů sociální demokracie do koaličního kabinetu, který plánuje s podporou komunistů sestavit premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, v pátek vedení ČSSD probere i požadavky komunistů na změny v programovém prohlášení. Místopředseda ČSSD Martin Netolický řekl, že na grémiu strany, které se v Lidovém domě sejde v pátek odpoledne, členové úzkého vedení vyslechnou od předsedy Jana Hamáčka zprávu o vyjednávání. Hamáček ve čtvrtek večer jednal s Babišem a předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Předseda Senátu Milan Štěch vyzval v dopise straníky, aby spolupráci v referendu odmítli.