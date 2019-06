ČSSD jedná o dalším postupu kvůli výměně ministra kultury. Chvojka nevyloučil odchod strany z vlády

Vedení ČSSD se od osmé hodiny večer sešlo v Poslanecké sněmovně na jednání v čele s předsedou Janem Hamáčkem. A místopředseda Jan Chvojka před schůzí nevyloučil odchod strany z kabinetu. Důvodem vládní krize je výměna ministra kultury, se kterou prezident Miloš Zeman otálí. Premiér Andrej Babiš z ANO už řekl, že na něj kvůli tomu nepodá kompetenční žalobu, což by mohl být jeden ze způsobů řešení této patové situace. Praha 20:07 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Chvojka | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Pokud by pan premiér Babiš slíbil, že v dohledné době, v řádu několika málo dnů, je schopen připravit kompetenční žalobu a pustit se do kompetenčního sporu, tak potom by stálo za to snažit se o pokračování koalice,“ řekl při příchodu na jednání místopředseda ČSSD Jan Chvojka.

„Pokud by kompetenční žaloba nepřipadala v úvahu, tak si myslím, že nemá cenu v takovéto vládě setrvávat. Protože pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si nějaké podmínky, které nebudou splněny, a poté by pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu,“ dodal.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček se krátce před jednáním grémia ČSSD sešel na Vysočině s prezidentem Milošem Zeman.

Ani jeden z nich ale výsledek jednání nekomentoval. A Hamáček své stanovisko nesdělil ani při příchodu do sněmovny.

Prezident však už odpoledne naznačil, jak bude ve sporu o výměnu ministra kultury postupovat. „Za 30 let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, jediné vydírání. A vždy jsem je považoval za drzost,“ prohlásil prezident Miloš Zeman na závěr své návštěvy Kraje Vysočina. „Nejsem automat na podpisy,“ zdůraznil.

Hamáčkova lhůta do konce června

Zeman zároveň upozornil, že Ústava nestanoví lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny dvou ministrů. „Tato lhůta dosud běží a já jsem se dosud nevyjádřil,“ řekl prezident.

Hamáček už ve středu zdůraznil, že situaci ohledně odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy chce mít vyřešenou do neděle.

„Jasně jsem řekl, že termínem ze strany sociální demokracie je 30. 6. Takže bych chtěl mít tu situaci vyřešenou do 30. 6.,“ sdělil ve čtvrtek Hamáček s tím, že Zeman kategoricky nevyloučil jmenování Michala Šmardy ministrem kultury, jak navrhuje ČSSD.

Jednou z možností, jak spor o ministra kultury vyřešit, by mohla být kompetenční žaloba. Podat ji ale může jen premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Ten už ale uvedl, že pro kompetenční žalobu nevidí v tomto případě důvod. O celé situaci chce prý jednat, s Hamáčkem se má sejít v pátek.

„Chci to řešit jednáním. Nevidím důvod podávat žalobu. Je potřeba řešit věci diskusí a výměnou názorů, určitě ne takovým způsobem. Zítra se poradím s panem předsedou Hamáčkem. Uvidíme, jak dopadl,“ řekl premiér Andrej Babiš České televizi.

Spor o ministra kultury

Ministr kultury Antonín Staněk předal premiéru Andreji Babišovi 20. května svou demisi. Prezident Miloš Zeman ji ale odmítl a předsedovi vlády doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení.

Premiér Babiš pak 31. května oficiálně odeslal návrh na výměnu ministra kultury na Hrad. ČSSD už také na ministra kultury navrhla ze svých řad Michala Šmardu. Zeman ale dál s výměnou na postu ministra kultury otálí.

Ústava opravdu nestanoví žádnou lhůtu, kdy by měl prezident na návrh premiéra odvolat ministra z vlády.

Ústavní právníci Jan Kysela a Jan Wintr před časem uvedli, že prezident by měl podle výkladu Ústavy odvolat ministra na návrh předsedy vlády bez zbytečného odkladu.