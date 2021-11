Vláda odsouhlasila demisi, oznámil premiér Babiš. Prezidenta Zemana o tom informoval dopisem

„Vláda rozhodla svým usnesením, že podává demisi,“ oznámil na čtvrteční tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. „Zároveň jsem poslal panu prezidentovi dopis, ve kterém ho informuji, že jsme se rozhodli podat demisi. Dopis převzala kancelář prezidenta republiky v 8.30,“ upřesnil.

Prezident by měl po přijetí demise obratem pověřit současnou vládu vykonáváním jejích funkcí do jmenování nového kabinetu. Babišova vlády by se pak začala označovat za vládu v demisi.

Novou vládu nyní sestavuje koalice Spolu a PirSTAN. Prezident Zeman už v úterý pověřil předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu jednáním o složení kabinetu.

„Pan prezident si to ještě při posledním telefonátu ověřoval, jestli chci být pověřen a jestli nechci zkusit sestavit vládu. Odmítl jsem to, protože je jasné, že je tady ten pětiblok, který společně hlasuje,“ řekl také Babiš.

Podruhé v historii dopisem

V historii Česka se dosud stalo pouze jednou, že by končící premiér předával demisi své vlády jinak než osobně do rukou prezidenta.

Byl to sociální demokrat Bohuslav Sobotka, který v roce 2017 informoval prezidenta o demisi vlády dopisem. Ústava k tomuto procesu pouze symbolicky říká: „Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky.“

Kabinet musí podle Ústavy podat demisi nejpozději po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Ta skončila ve středu večer, kdy si dolní komora zvolila své vedení.

Předsedkyní sněmovny se stala Markéta Pekarová Adamová, šéfka TOP 09 z koalice Spolu. Místopředsedy jsou nově Jan Bartošek (KDU-ČSL), Věra Kovářová (STAN), Jan Skopeček (ODS), Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a Olga Richterová (Piráti).