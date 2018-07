Dohra hlasování o vládě u ČSSD. ‚Pokud mě vyloučí z klubu, složím mandát,‘ vzkázal Chovanec

Bývalý úřadující předseda strany nepodpořil vládu ANO a ČSSD při hlasování o důvěře. Podle místopředsedy sociálních demokratů Jiřího Zimoly by měl proto odejít. Chovanec Právu řekl, že poslaneckému klubu nabídl, aby o jeho vyloučení rozhodl. Podle něj to ale jeho kolegové odmítli.

„Kolegům poslancům jsem nabídl, aby se bez mé účasti rozhodli, jestli mě z klubu vyloučí. Oni mi řekli, že to nechtějí a nepožadují a nevnímají to jako potřebné,“ popsal své kroky Chovanec pro Právo. „Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal. Abych tam seděl sám v rohu jako nezávislý poslanec? To je úplná blbost,“ zdůraznil v rozhovoru.

Plzeňský poslanec navíc zdůraznil, že před volbami ČSSD voličům slíbila, že do vlády s Andrejem Babišem (ANO) už nepůjde. Podle něj by právě „předvolební sliby voličům měly být pro stranu závaznější“. Zmiňuje také, že v koaliční smlouvě sice je, že ČSSD bude mít pět ministrů, ale fakticky jsou ve vládě jen čtyři - nominace Miroslava Pocheho totiž neprošla přes prezidenta Miloše Zemana. „Ale možná to vidím špatně. Jsem připraven nést všechny následky,“ zmínil exministr vnitra.

Chovanec nehlasoval pro vládu, protože mu vadí, že se kabinet opírá o hlasy komunistů. Kritizuje také podmínky, které vyjednalo současné vedení ČSSD s hnutím ANO. Podle Chovance sociální demokracie příliš ustoupila ze svých požadavků.

Svou absenci na hlasování zdůvodnil Chovanec také tím, že by souhlasem šel proti poslaneckému slibu. „V němž jsem slíbil, že budu svůj mandát vykonávat ‚podle svého nejlepšího vědomí a svědomí'. Svědomí je ryze individuální záležitost a nelze jej podřídit kolektivnímu rozhodnutí," napsal.

Spolupráci s ANO odhlasovali členové ČSSD ve stranickém referendu. Chovanec nicméně uvedl, že je v rozporu s jeho svědomím umožnit vznik vlády, kde bude ČSSD plnit roli „fíkového listu“.