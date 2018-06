Je jedno, jestli jde o kauzu Poche nebo jinou. ČSSD hraje roli užitečného idiota, míní politolog

Europoslance a vlivného pražského sociálního demokrata Pocheho nechce za ministra zahraničí ani prezident Zeman, ani komunisté. ČSSD na něm zatím ale trvá, předseda Hamáček nevyloučil, že by spor mohl znamenat i konec plánu na vládu s ANO. „Možná je to pro ČSSD poslední šance, jak důstojně z vládního angažmá vycouvat,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus politolog Lukáš Valeš z Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Rozhovor Praha 12:20 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Zdá se, že všichni aktéři vládního dramatu se zakopali ve svých pozicích. Proč komunisté tak najednou přitvrdili a doslova v neděli ústy předsedy Filipa řekli, že vládu s Miroslavem Pochem nepodpoří? Předtím jsme od nich nic takového neslyšeli a zjevně to překvapilo i předsedu ČSSD Hamáčka.

Zdá se, že překvapilo. Vypadá to, že je pravděpodobně koordinovaná politika mezi panem prezidentem a předsedou KSČM, možná i Andrejem Babišem. Takže tlak na ČSSD, aby nejmenovala pana Pocheho do seznamu ministrů, je z několika stran.

Teď pozice ČSSD. Proč Jan Hamáček tak trvá na Pochem ve funkci ministra zahraničí?

To je velice jednoduchá, svým způsobem smutná věc. Pan Poche se totiž jako zákulisní hráč významnou měrou, možná dokonce měrou rozhodující zasloužil o to, aby se Jan Hamáček stal předsedou ČSSD. Jednání proběhla ještě před samotným sjezdem ČSSD, na kterém byl Jan Hamáček zvolen. Byla to klasická kmotrovská dohoda. A teď samozřejmě pan Poche chce po panu Hamáčkovi vrátit to, co do něj investoval.

A jde teď v celém tom sporu už jen o Pocheho - nebo už jde o víc - třeba o to, jestli máme ještě parlamentní demokracií, nebo o vládě rozhoduje prezident?

Faktorů je samozřejmě víc. To, že prezident do sestavování vlády jak politického, tak především personálního bude mluvit, bylo jasné. Miloš Zeman je takový, jaký je, a sociální demokracie má tu smůlu, že kdykoliv šla do konfrontace s prezidentem republiky, tak to vždycky skončilo špatně. Buďto neuspěla, nebo si významně pohoršila u svých voličů.

Dalším problémem je síla sociální demokracie v koalici. Sociální demokracie se stále chová, jako kdyby měla 20 nebo 30 procent a byla rovnocenným partnerem hnutí ANO. Tento případ, ale i řada případů z minulosti jasně ukazují, že sociální demokraté jsou výrazně slabším článkem. Hnutí ANO má 78 poslanců, ČSSD má 15 poslanců. ČSSD totálně prohrála volby, přišla o dvě třetiny svých voličů, ale nevyvodila z toho žádné závěry.

Pak je to problém pana Pocheho z hlediska voličské základny sociální demokracie. Svým příliš proevropským přístupem se rozchází s názory valné části voličů ČSSD. To se netýká pouze často zmiňovaných kvót, ale několikrát se také vyslovil pro přijetí eura, je stoupencem větší integrace Evropské unie atd. Je to komplikované v mnoha směrech.

Premiér Babiš se postavil na stranu prezidenta Zemana, i když tím riskuje krach jednání s ČSSD. Co by riskoval tím, kdyby Miroslava Pocheho předložil jako kandidáta na ministra Zemanovi ke jmenování? On sám už přece premiérem jmenován je, tak co by mu tedy hrozilo?

Především by ohrozil to nejcennější, tedy tandem premiér-prezident, který, jak se zdá, funguje v dokonalé souhře. Pro mě je překvapující, že sociální demokracie vůbec do vládního projektu šla. Podle mého soudu měla po debaklu v předchozích volbách spíš projít sebezpytováním a jít stejnou cestou jako ODS. Na průzkumech veřejného mínění se jasně ukazuje, že ODS opoziční role jenom prospívá. Když už se tedy ČSSD dala do vlády, musí umět hrát s prezidentem rovnocennou hru. A prezident republiky několikrát řekl, že Pocheho v žádném případě nejmenuje.

Navíc to nebyl jen prezident republiky. Rád bych upozornil, že několik dní po zahájení referenda to byl první místopředseda pan Zimola, který na svém twitterovém účtu oznámil, že i když sociální demokracie zveřejnila těch pět jmen, tak to ještě nemusí být úplný seznam. Uvnitř sociální demokracie jsou lidé, kteří teď mlčí, kteří s Pochem také nepočítali nebo se spekulovalo o tom, že jeden z asistentů může nahradit Pocheho jako skutečného ministra.

Čili těch variant bylo několik a trochu se divím všem aktérům, když měli měsíc, během kterého se sociální demokracie rozhodovala v referendu, na to si vykomunikovat kdo a jak. Teď je to opravdu zvláštní a myslím si, že to spíše prohloubí příkopy a oddálí nás to od jmenování standardní vlády.

Je pro ČSSD teď lepší ustoupit, nebo si stát na svém?

Myslím si, že ČSSD propásla moment, kdy mohla mít alternativu místo pana Pocheho. Teď se obávám, že musí trvat na svém. A možná je to poslední šance pro ČSSD, jak důstojně z vládního angažmá vycouvat, protože dneska je to případ Poche, zítra to bude cokoliv jiného.

Znovu zdůrazňuji, že nepoměr, ve kterém se sociální demokracie ocitá, je příliš velký. A když sociální demokracie nebyla schopná s Andrejem Babišem uhrát rovnocennou hru, když měla silnější klub, měla předsedu vlády, velké zastoupení ve vládě, tak v tuto chvíli je to králík proti kobře a pro sociální demokracii to vládní angažmá, ať už z ekonomických, nebo prestižních důvodů, skončí špatně. A je úplně jedno, jestli je to s panem Pochem nebo to bude jiná kauza, už když vláda bude existovat. Prostě sociální demokracie tam hraje roli užitečného idiota a už by bylo načase, aby si to uvědomila.