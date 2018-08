Inventura vládních slibů: Babišův nový kabinet pracuje na investicích za 56 miliard

Některé z nich se neposunuly, jiné se rovnou odložily. Řada z nich se ale plní. Řeč je o slibech prvního kabinetu Andreje Babiše (ANO) v hodnotě 110 miliard korun.



Ve finále jsou navíc první z nich – vedle státních půjček pro mladé a slev na jízdném je to i přilepšení pro seniory.



Pokud ve středu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny navýšení důchodů projde, vyjde státní kasu na bezmála 14 miliard korun.



Když server iROZHLAS.cz v dubnu mapoval sliby první vlády Andreje Babiše v demisi, napočítal jich kolem třicítky. Nakročeno k úspěchu má nyní řada z nich, řečí peněz jde o investice za 56 miliard korun.

Když server iROZHLAS.cz v dubnu mapoval sliby první vlády Andreje Babiše v demisi, napočítal jich kolem třicítky. Nakročeno k úspěchu má nyní řada z nich, řečí peněz jde o investice za 56 miliard korun.

V následujícím přehledu jsou sliby seřazeny podle výše plánované investice. Některé z nich přitom prošly znatelnou úpravou.

Snížení daní: odloženo

Aktuální výše investice: 22,3 miliard korun

„V kapsách daňových poplatníků zůstane 27 miliard korun.“ Alespoň tak svůj plán, jak snížit daně, prezentuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zamýšlí tak zrušit superhrubou mzdu a dvě sazby daně z příjmu, živnostníkům pak chce ulevit na pojistném.

Mírní současně i dopad na státní kasu - po započtení změn v oblasti DPH a dalších nových příjmů by tato změna měla podle ministryně nakonec vyjít na 22,3 miliardy korun.

Návrh měl být součástí daňového balíčku, který má platit od příštího roku, nakonec se ale odložil. Podle Schillerové se pro úpravu zatím nepodařilo najít politickou podporu, prosadit ji tak zkusí až za rok v rámci nového zákona o dani z příjmu.

Více peněz pro učitele

Aktuální výše investice: 14,7 miliardy korun

Do školství mělo podle Babiše v příštím roce původně přitéct 17 miliard korun na plošné zvýšení platů pedagogů a 1,3 miliardy na platy nepedagogických pracovníků. Částka bude nakonec podle resortu o něco nižší – na platy pedagogických pracovníků se počítá s částkou 13,5 miliardy korun a v případě nepedagogů s 1,19 miliardy korun.

Ministr školství Robert Plaga | Zdroj: Úřad vlády

Naopak se zatím nepodařilo nastartovat reformu financování regionálního školství, na kterou se v příštím roce mělo vyčlenit 11 miliard korun. O jejím odkladu mluvil přitom ministr školství Robert Plaga (ANO) mluvil už v březnu.

Premiér Babiš ale tehdy ujistil, že peníze na nastartování budou. Výsledek? Odklad o rok nakonec v červenci schválil Senát. Podle ministra to usnadní náběh na financování podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.

Důchodci si přilepší

Aktuální výše investice: 14 miliard korun

Důchody čeká ve sněmovně, kam je vrátil Senát, definitivní hlasování. Horní komora požaduje, aby si o 1000 korun přilepšili všichni, kteří pobírají důchod 25 let. Pro rozpočet by to znamenalo další dvě miliardy navíc. Projde tak zřejmě původní vládní verze schválená sněmovnou v červnu. Vedle koaličních poslanců ji podpoří i komunisté a Piráti, jak strany avizovaly minulý týden.

Důchody by se tak od roku 2019 měly zvýšit o 1000 korun lidem nad 85 let, počítá se i s plošným navýšením o 320 korun. Dalších 20 miliard přiteče seniorům v rámci pravidelné valorizace, důchod tak v průměru vzroste o 918 korun.

Peníze pro sport přiklepnuty

Aktuální výše investice: 9 miliard korun

Po olympijských hrách v Koreji chtěl premiér Andrej Babiš dát více peněz do sportu, konkrétně mluvil o 9 miliardách korun. Podle vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličky (za ANO) se v rozpočtu pro příští rok podařilo dát dohromady napříč resorty částku ve výši 8,4 miliardy korun. Investice by podle jeho slov měly jít především do sportovní infrastruktury.

„V této částce je obsažena jednak suma 800 milionů korun pro Resortní sportovní centra, jednak 600 milionů korun v rámci ministerstva pro místní rozvoj pro infrastrukturu sportovišť u škol,“ popsal serveru iROZHLAS.cz.

Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Babiš přitom tehdy mimo jiné přislíbil i rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou. S její výstavbou se ale zatím nepočítá. „Čekáme na předložení studie. Zatím není zřejmé, kde by tato hala mohla stát tak, aby byly zajištěny i provozní náklady,“ pokračoval Hnilička.

Obnova skokanských můstků i hala pro Kometu Vedle toho šéf kabinetu mluvil i o obnově skokanského areálu v Harrachově nebo nové hokejové hale pro brněnskou Kometu. Jde o investice za další dvě miliardy korun, jsou však zatím v nedohlednu.

U skokanských můstků je podle Hniličky komplikace v podobě množství různých majitelů v rámci celého areálu. „Snažíme se najít společného gestora, aby bylo jasné, přes koho by peníze do areálů měly přitéct. A aby bylo jasné, kdo je za areál zodpovědný a kdo se o něj bude i provozně starat. Majetková struktura je ale rozmanitá a je složité zatím do areálu zainvestovat,“ uvedl.

V případě multifunkční haly v Brně zas zatím chybí projektová dokumentace. „Brno přehodnotilo umístění multifunkční arény a z Lužánek přesunulo své plány do areálu výstaviště. Nyní čekáme na vypracování studie a jsme připraveni aktualizovat seznam významných sportovních investic s podporou státu,“ doplnil poslanec.

Rozvoj Mladoboleslavska

Aktuální výše investice: 7,6 miliardy korun

Během dubnové návštěvy Mladoboleslavska Babiš vedení Škoda Auto původně slíbil státní podporu ve výši 1,7 miliardy korun, která měla jít na rozvoj regionu. Stejnou částkou měla přispět i automobilka. Na základě schůzky nakonec podle ministerstva dopravy vznikl materiál, který počítá s investicí do dopravních staveb ve výši až 7,6 miliardy korun.

„Následně ještě požádal Středočeský kraj v květnu o rozšíření původní aktualizace o dvě železniční a jednu silniční stavbu,“ přiblížila možný nárůst původně plánované investice Lenka Rezková z tiskového odboru ministerstva dopravy. Dokument je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.

Sleva na jízdném od září

Aktuální výše investice: 5,83 miliardy korun

Původně se počítalo s platností od června, nakonec se ale státní sleva na jízdném pro studenty a seniory zavádí až od září. Na pokrytí letošních nákladů ve výši 3,26 miliardy korun na to ministerstvo dopravy dostalo peníze „ušetřené“ napříč resorty. Pro příští roky se počítá s částkou 5,83 miliardy korun.

Peníze pro kraje na silnice: splněno

Aktuální výše investice: 4 miliardy korun

S penězi pro kraje na opravy silnic nižší kategorie se počítalo už letos. Podle ministerstva dopravy poskytl hejtmanstvím Státní fond dopravní infrastruktury celkem 4 miliardy korun – miliarda šla přímo ze zdrojů státního fondu, zbytek z nároků a vládních rozpočtových rezerv ministerstva dopravy a financí.

Levnější pivo i květiny: čeká se na EET

Aktuální výše investice: 3,4 miliardy

Vláda také nadále slibuje snížení DPH u některých služeb a produktů včetně vody, točeného piva či řezaných květin. Změna je však navázána na poslední fáze EET, které mají propad v rozpočtu pokrýt. Jejich start ale loni zrušil Ústavní soud, ministerstvo tak danou část zákona muselo předělat. Upravenou verzi nakonec kabinet schválil v polovině června, schválit ji musí ještě Parlament.

Start posledních fází tak podle Schillerové závisí na délce legislativního procesu. „Pokud by zákon začal platit například v prosinci letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. července 2019,“ uvedl k tomu ministryně.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Babiš přišel s nápadem snížit DPH už v minulém kabinetu coby ministr financí, tehdy se ale nemohl na úpravě shodnout s koaliční ČSSD. Ta chtěla totiž spíše snížit DPH u základních potravin.

Úspěch půjček pro mladé

Aktuální výše investice: 1,1 miliardy korun

O státní půjčku až dva miliony koruny na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení z pera ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) mohly žádat mladé páry do 36 let. Letos na ně bylo ze Státního fondu rozvoje bydlení vyčleněno 650 milionů korun, v příštích letech to má být zhruba miliarda ročně.

Půjčky odstartovaly v polovině srpna. Zájem byl natolik enormní, že se během několika hodin vyčerpala polovina letošního balíku. Po prvotním náporu ale ochabl. Státní půjčky schválila vláda v demisi v polovině června.

Řešení těžby dolu Turów

Aktuální výše investice: 60 milionů korun

S plánovaným rozšířením těžby polského hnědouhelného dolu Turów slíbila vláda v březnu poslat 60 milionů korun na vodohospodářská opatření. Ve Frýdlantském výběžku na severu Čech totiž lidem hrozí, že přijdou o zdroje pitné vody. Peníze z rozpočtu ministerstva zemědělství měla dostat konkrétně Frýdlantská a Severočeská vodárenská společnost na přípravu projektové dokumentace k alternativnímu vedení vody z Jizerských hor.

Podle mluvčího ministerstva Václava Tampíra k tomu resort připravil dotační podprogram, který má projekty v dotčené oblasti spolufinancovat. O peníze zatím ale podle něho dosud nikdo nezažádal. „Podpora se poskytuje až po předložení žádosti spolu s pravomocným územním rozhodnutím nebo pravomocným stavebním povolením,“ popsal.

Společnosti mohou o podporu žádat do září roku 2021. Celková investice do zajištění pitné vody v regionu by měla podle předběžných studií vyjít na zhruba 1,3 miliardy korun.

Více peněz pro zdravotníky

Aktuální výše investice: neurčeno

Po květnové schůzce zdravotnických odborů s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) a premiérem Andrejem Babišem to vypadalo, že by si zdravotníci mohli od příštího roku polepšit na platech o 10 procent. Nyní ale vládní kabinet otočil: Babiš podle svých slov odborům tehdy přislíbil pouze podporu.

Odbory tak hrozí stávkou. Minulý týden současně připomněly, že desetiprocentní růst po příští tři roky jim už v roce 2016 přislíbila bývalá koaliční vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Vojtěch ale s nátlakem nesouhlasí, platy podle něj vzrostly za poslední čtyři roky o 30 procent. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat na platy nejspíš o čtyři či pět procent víc.

Protidrogová prevence: splněno

Aktuální výše investice: 36 milionů korun

Další finance měly jít na zvýšení platů v protidrogové prevenci, a to 36 milionů korun. Podle národní koordinátorky protidrogové politiky Jarmily Vedralové peníze dostali, vyplaceny by měly být začátek září.

„Finanční prostředky na dofinancování mezd adiktologickým službám ve výši 36 milionů, které byly předsedou vlády v březnu přislíbeny, byly poskytnuty,“ uvedla serveru iROZHLAS.cz.

Sliby zatím bez výsledku Další peníze premiér Andrej Babiš přislíbil například na školku v Semilech či porodnici v Brně.

Středočeský kraj zas volá po změně koeficientu pro přerozdělování peněz jednotlivým krajům. Pro hejtmanství by to znamenalo, že by dostal ze státního rozpočtu o asi miliardu navíc.

Ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (ANO) také mluvila o přípravě dotačního programu pro školy a školky, peníze slíbila i na demolici zchátralých objektů v bývalém vojenském Újezdě Ralsko na Liberecku.

Celkem 7,4 miliardy korun by mělo jít také na kulturu. V Ostravě vládní kabinet slíbil investovat do nové knihovny, koncertní haly a galerie. Další peníze by měly jít na rekonstrukci Národního divadla, Národní galerie a Invalidovny v pražském Karlíně.

25 milionů slíbil Babiš dále na novou magnetickou rezonanci pro Kroměřížskou nemocnici.

Podle memoranda schváleného vládou by mohla také automobilka BMW dostat investiční pobídku zhruba 480 milionů korun. Jakou bude mít podobu, ale zatím není jasné. Společnost zamýšlí u Sokolova na Karlovarsku vybudovat zkušební polygon pro autonomní vozy za více než 6 miliard korun.