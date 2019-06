Mírnější oddlužení funguje, jiné plány možná padnou. Jak vláda plní sliby v oblasti justice

Některé sliby vláda dotáhla do konce, jiné odložila, ale většinu z nich se snaží průběžně plnit. Tak by se dala shrnout práce menšinového kabinetu ANO a ČSSD v oblasti justice za rok jeho existence. V praxi už fungují například mírnější pravidla oddlužení, ale třeba chráněné účty možná vůbec nebudou. Mají přitom zabránit tomu, aby dlužníkům exekutor nesebral už jednou stržené peníze. Situaci sleduje Radiožurnál. Praha 12:35 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný kabinet dotáhl několikaletou snahu o zmírnění podmínek oddlužení, na které by od června mělo dosáhnout víc lidí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Muž středního věku z Prahy, který si nepřál uvést své jméno, se do problémů s dluhy dostal kvůli podnikání ve stavebnictví a realitách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vládní inventuru v oblasti justice, jak ji připravil Václav Štefan

„Veškeré peníze, které mi na ten účet přišly, tak mi exekutor obstavil, takže si mi povedlo maximálně jednou z toho účtu vybrat to minimum a to byla konečná. Dál už jsem k tomu účtu nemohl. Po čase ten účet zanikne, protože neplatíte ani bance poplatky a banka ten účet zruší,“ říká Radiožurnálu.

Lidem by mělo při exekuci zůstat nezabavitelné minimum, které současná vláda navýšila. Jenže v praxi je běžné, že nejdřív jim exekutoři peníze strhnou z výplaty a pak jim zbytek obstaví na účtu. Dlužníci jsou kvůli tomu úplně bez peněz.

„V současné době to řeším tak, že ten účet mám vedený na někoho jiného a využívám ho,“ dodává.

‚Dala jsem velkorysou lhůtu.‘ Opozice kritizuje Benešovou za účinnost novely zákona o státním zastupitelství Číst článek

Část lidí pak odchází do šedé ekonomiky a stát přichází o daně. Vláda se v programovém prohlášení zavázala, že zavede takzvané chráněné účty, aby zajistila, že dlužníkům vždy zůstane nezabavitelné minimum. Jenže příslušný návrh ministerstva spravedlnosti už dřív odmítla legislativní rada vlády.

„Z tohoto důvodu v přepracovaném materiálu, který byl opětovně předložen vládě k projednání, již právní úprava chráněného účtu obsažena není. Chráněné účty bychom v tomto volebním období ještě úplně nezavrhovali, nicméně uvidíme, jaký bude další vývoj. Náš zájem na nich stále trvá,“ vysvětlila mluvčí resortu Lucie Machálková.

Oddlužení

Je možné, že se objeví poslanecký návrh, podobně jako v případě takzvaných dětských exekucí. Tam ministerstvo předběhla skupina koaličních i opozičních zákonodárců. Resort pak uvedl, že návrh má nedostatky a připraví vlastní. Už dříve předložil změny, podle kterých by každý dlužník měl pouze jednoho exekutora.

Přísedící soudů měli skončit. Benešová je chce zachovat a možná jim i zvednout náhrady za jednání Číst článek

Současný kabinet dotáhl několikaletou snahu o zmírnění podmínek oddlužení, na které by od června mělo dosáhnout víc lidí. Vláda podle experta na dluhovou problematiku Radka Hábla ale slib splnila jen částečně.

„Pořád zůstávají poměrně početné skupiny lidí, kteří do oddlužení ani po účinnosti novely nemohou,“ říká.

„Zároveň, což je trochu v rozporu s programových prohlášení vlády, starobní, invalidní důchodci, kteří mají poměrně nízký příjem, sice na jednu stranu mají kratší oddlužení na tři roky, ale na druhou stranu se do něj vůbec nedostanou, protože mají tak nízký příjem, že jim není umožněn vstup do procesu oddlužení,“ popisuje Hábl.

Zákon o státním zastupitelství

Resort už předložil řadu návrhů, které mají řešit lobbing nebo třeba hromadné žaloby. A taky novelu, podle které by vláda nemohla bez udání důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce. Podle právníka z Rekonstrukce státu Lukáše Krause není ale jisté, že parlament návrh schválí.

„Může ke schválení dojít třeba až za rok, kdo ví, jestli vůbec, protože víme, že jakékoliv pokusy o novelizace zákona o státním zastupitelství selhaly,“ říká.

Sněmovní opozice předložila vlastní návrhy, které by podle ní bylo možné obratem schválit. Nejasný je taky osud kariérního řádu soudců. Do novely, která má mimo jiné zavést jednotná pravidla pro výběr soudců, ho ministerstvo nevložilo. Podle něj by to vyžadovalo další opatření a náklady na rozpočet.

Ministerstvo podle slibu navýšilo platy soudnímu personálu.