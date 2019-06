ČSSD bude hlasovat proti vyslovení nedůvěry vládě, chce ale s ANO řešit rozpočet i ministra kultury

Poslanci se ve středu sejdou k hlasování o nedůvěře menšinové koaliční vládě ANO a ČSSD. Poslanci sociální demokracie vládu podpoří, komunisté pak nebudou aktivně hlasovat pro vyslovení nedůvěry. Lidovci, kteří spolu s ODS, Piráty, TOP 09 a STAN hlasování vyvolali, už oznámili, že zvednou ruku pro konec vlády. Praha 18:43 21. 6. 2019 (Aktualizováno: 19:32 21. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš (ANO) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček v pátek po jednání širšího vedení strany řekl, že všichni poslanci ČSSD budou příští týden hlasovat proti opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

Opozice chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Má na to dostatek podpisů Číst článek

V předsednické zprávě podle svých slov navrhl, aby ČSSD pokračovala v koaličním projektu za čtyř předpokladů. Zdůraznil, že v rozpočtu by se měly hledat především dodatečné příjmy a plán by měl umožnit naplňovat cíle sociální demokracie. „Aktuální návrh, který je na stole, tyto ambice nesplňuje,“ uvedl Hamáček. S ANO chce sociální demokracie v tomto směru jednat, dodal.

Trvá také na garanci nezávislosti justice a na tom, aby byla vyřešena situace kolem ministra kultury. ČSSD od konce května čeká na jmenování Michala Šmardy (ČSSD), kterého navrhla místo Antonína Staňka (ČSSD). Jeho odvolání na žádost sociální demokracie navrhl Babiš, prezident Miloš Zeman návrhu s odkazem na to, že mu Ústava nestanovuje žádnou lhůtu, zatím nevyhověl. Staňkovu rezignaci předtím odmítl.

Hamáček připomněl, že Zeman se v sobotu sejde v Lánech s Babišem a kultura by měla být jedním z témat. „Zatím stále platí, že chceme mít situaci vyřešenou do konce června. Pokud by se tak nestalo, pravděpodobně bychom svolali mimořádné předsednictvo, které by rozhodlo, jak dále,“ uvedl.

‚Chybí alternativa vývoje‘

Komunisté se v pátek dohodli, že aktivně nepodpoří návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Usnesení výkonného výboru je doporučením pro poslance, kteří se na dalším postupu domluví ve středu ráno. Ti podle předsedy strany Vojtěcha Filipa budou ve sněmovně sledovat rozpravu.

„Důvod je jasný, protože ti, kteří navrhují vyslovení nedůvěry vládě, nepředkládají žádnou alternativu příštího vývoje v České republice. Nemají vykonstruovanou žádnou příští vládu, ani nemají koncept, jak by krizi, kterou by způsobili, řešili,“ řekl Filip.

„Jsme kritici některých členů vlády, některých postupů, ale pokud jde o ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), ten byl vyměněn. Myslíme si že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) začal pracovat aktivně,“ uvedl dále Filip a dodal, že komunisté nejsou dlouhodobě spokojeni s prací ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Stanjura: Chystáme se na převzetí moci. Sociální demokraté jednání odmítli Číst článek

Širší vedení opoziční KDU-ČSL v pátek naopak podpořilo lidovecké poslance v záměru hlasovat příští týden pro vyslovení nedůvěry vládě. Kabinet podle strany neplní své povinnosti a nepřináší ani koncepční změny. Hlasování celostátní konference, která je nejvyšším lidoveckým orgánem mezi sjezdy, o nedůvěře vládě bylo jednomyslné.

‚Zprofanovaná ČSSD‘

„Nám vadí, že vláda neřeší věcná, konkrétní témata. Pokud se podíváte opakovaně na programy jednání vlády České republiky, najdete tam mraky informativních zpráv, případně zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, pak se tam dostanou návrhy poslaneckých klubů a poslanců jako jednotlivců, ale že by vláda pracovala na nějakých zásadních změnách nebo koncepčních zákonech, tak to se bohužel neděje,“ řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Vláda podle něj nepředkládá návrhy zákonů, v termínech, které si sama stanovila. Kritizoval kabinet také za problém s financováním sociálních služeb.

Pro vyslovení nedůvěry bude hlasovat i hnutí SPD, uvedl jeho předseda Tomio Okamura. Chtěl by prý, aby se prosazoval spíš program SPD než sociálních demokratů.

„Hnutí SPD vládu Andreje Babiše se zprofanovanou ČSSD nepodporuje a bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Je nutné, aby ČSSD odešla z vlády. Místo toho chceme prosazovat program SPD. Zároveň ale odmítáme, aby do vnitřních záležitostí našeho státu zasahoval kdokoli ze zahraničí a aby Vládu ČR svrhávaly sorosovské neziskovky,“ napsal na Facebooku.