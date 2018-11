Zrušíme stovky míst, plánují ministerstva. Z úřadů mají zmizet kanceláře odborných náměstků či ředitelů odborů

Na ministerstvech by mohlo od nového roku zaniknout několik stovek míst. Radiožurnál ve spolupráci se serverem iROZHLAS.cz oslovil všechny resorty s dotazem, jaké změny plánují k 1. lednu. Už teď je jasné, že kromě řady úředníků skončí taky někteří odborní náměstci, vedoucí či ředitelé odborů. Vláda by o návrhu měla jednat ve středu. Škrty částečně souvisí s plánem kabinetu zrušit příští rok 1300 neobsazených pozic ve státní správě. Původní zpráva Praha 6:00 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo pro místní rozvoj zruší kancelář ministra. Celkem plánuje ministryně Dostálová seškrtat 47 míst. (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo spravedlnosti by od nového roku mělo mít místo čtyř jen tři odborné náměstky. Někteří z nich kvůli slučování sekcí skončí a posty bude potřeba přesoutěžit. Kteří to budou, resort neřekl. Celkem chce zredukovat 65 míst - ze dvou třetin jsou neobsazená.

Ministryně bez kancléře

To ministerstvo pro místní rozvoj žádné núáměstky rušit nebude. Nově by ale mělo mít pouze kabinet ministra. Kancléř ministra se podle šéfky resortu Kláry Dostálové (za ANO) ruší.

„Vzhledem k tomu, že skutečně hledáme úspory, tak si myslím, že opravdu ministrovi stačí jeden odbor, kabinet ministra, kde bude mít koncentrovaný všechny ty agendy. Někdo samozřejmě přechází do toho kabinetu, do toho nového odboru,“ řekla Radiožurnálu ministryně Dostálová.

O místo tak přijde ředitel kanceláře Petr Klán. Své další působení na ministerstvu komentovat nechtěl. Celkem ministryně plánuje seškrtat 47 míst. Část jich je obsazených.

Resort práce a sociálních věcí, který spravují sociální demokraté, chce na ministerstvu zrušit 35 pozic placených ze státního rozpočtu. „Státní zaměstnanci nebudou k 1. lednu propuštěni, zůstávají ve služebním poměru a budeme jim hledat jiné vhodné místo, na které bychom je mohli zařadit,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

V opačném případě by se podle mluvčí daný pracovník zatím zařadil mimo výkon služby. „Pokud by státní zaměstnanec nebyl převeden na jiné místo, zařadí se mimo výkon služby, nejdéle však na šest měsíců,“ doplnila. Ministerstvo by je propustilo až v případě, že by se jim místa nepodařilo najít.

Personální zemětřesení

Resort práce a sociálních věcí chystá taky organizační změny, stejně jako ministerstvo obrany. Které odbory nebo sekce se ale budou případně rušit, říct odmítly. Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO v této souvislosti na Twitteru psal o zemětřesení 1. stupně Richterovy škály.

Dnešní Právo píše o možných změnách struktury ministerstva od ledna 2019. Použilo titulek o personálním zemětřesení. Ten je hodně přehnaný. Pokud zemětřesení, tak pouze 1. stupně Richterovy škály. — metnarl (@metnarl) 1. listopadu 2018

Sdílnější bylo ministerstvo životního prostředí. To se chystá zbavit dvou neobsazených míst politických náměstků.

„Rušíme takzvané oddělení kabinetu ministra, pod nímž jsou vedena pouze místa pro politické náměstky. A dále rušíme oddělení majetkoprávní, jehož zaměstnanci ale přechází pod jiné oddělení v odboru provozním,“ uvedl zástupce mluvčí resortu Ondřej Charvát.

Zahraničí úředníky nabírá

Propouštět zaměstnance se nechystá ministerstvo zahraničních věcí. Naopak jedenáct nových míst zřizuje. Pět na konzulátu v Miláně a tři lidí vyšle do Bamaka, hlavního města afrického Mali, kde vznikne nové velvyslanectví.

Na dotazy odpovědělo, nebo alespoň částečně, 8 ze 14 ministerstev. Ostatní resorty a úřad vlády odmítly navrhované změny komentovat do jejich projednání vládou.