Piráti ani SPD Babišovu vládu nepodpoří. Okamura chce po Šlechtové omluvu, nebo odchod z vlády

Hnutí Svoboda a přímá demokracie nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to ani odchodem ze sálu. Poslanci hnutí budou podle něj hlasovat proti vyslovení důvěry vládě premiéra Andreje Babiše. Důvodem jsou programové rozpory i výhrady k některým ministrům. A ani Piráti nechtějí menšinovou vládu podpořit. Důvěru tak novému kabinetu odmítly vyslovit všechny strany zastoupené ve sněmovně, kromě KSČM. Praha 10:25 21. 12. 2017 (Aktualizováno: 12:50 21. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš, šéf SPD Tomio Okamura a předseda pirátů Ivan Bartoš | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V této fázi, kdy máme programové a personální rozpory, tak jsme se rozhodli, že tato vláda nesplňuje programové a personální představy našeho hnutí. Rozhodli jsme se, že menšinovou vládu nepodpoříme, a to ani odchodem ze sálu," uvedl předseda SPD Tomio Okamura.

ČSSD kritizuje, jak ANO vede jednání, Babišovu vládu nepodpoří Číst článek

Nemělo by se tak stát, že by vláda získala důvěru díky podpoře KSČM a současnému snížení počtu poslanců v sále při hlasování.

Debatu o programových tezích s premiérem Andrejem Babišem si ve čtvrtek Okamura pochvaloval. Byla podle něj důkladná. Stále prý ale panují rozpory s některými programovými body SPD.

Výhrady k programu i ministrům

ANO například nesouhlasí s parametry zákona o referendu, který SPD navrhuje. A nesouhlasí ani s možností hlasovat o vystoupení z Evropské unie. ANO také nechce zrušit státní příspěvky pro některé politické neziskové organizace.

SPD podle Okamury nemůže vedle programových rozporů Babišovu vládu podpořit i kvůli jejímu obsazení. Hnutí například chce, aby se ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) omluvila za výrok přirovnávající SPD k fašistům, nebo aby ve vládě nebyla.

Karla Šlechtová | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zástupci hnutí ANO v říjnu odmítali spolupráci s Okamurovým hnutím, které získalo překvapivě 10,64 procenta hlasů a zároveň 22 křesel ve sněmovně. „Je to novodobé fašistické hnutí,“ řekla tehdy Šlechtová.

Hnutí SPD má ale podle Okamury výhrady i k jiným členům vlády. Ministr dopravy Dan Ťok z ANO, který na svém postu zůstal, byl podle něj neúspěšný, když postavil málo dálnic. U ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO zase Okamurovi vadí návrh na rušení některých nemocnic.

Pokud by vláda nezískala ve sněmovně důvěru a Andrej Babiš sestavoval vládu na druhý pokus, SPD je připravena pokračovat v rozhovorech.

„Co se týká druhého kola, vše je otevřené," řekl šéf poslanců SPD Radim Fiala. Podle něj se o tom ale na čtvrtečním jednání diskuse nevedla.

Ani Piráti vládu nepodpoří

Piráti po čtvrtečním jednání s ANO zopakovali, že ani oni Babišovu menšinovou vládu nepodpoří.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš | Zdroj: Česká pirátská strana

„Zopakovali jsme svoji pozici, kterou jsme slíbili voličům, že budeme zastávat, a to je pozice konstruktivní opozice. Vládu ANO nepodpoříme, ani ji nebudeme tolerovat tím, že bychom odešli ze sálu,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Chtějí ale s ANO hledat programové shody. Piráti podle Bartoše přišli se čtyřmi návrhy, které je třeba prioritně prosadit. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek jmenoval zveřejňování smluv ČEZ v registru smluv, omezení politických „trafik" ve státních firmách, změny v exekucích a boj proti evropským daňovým rájům.

Představitelé ANO podle Pirátů na schůzce zmiňovali to, že chtějí na prvním místě upravit služební zákon a kompetenční zákon a prosadit zákon o liniových stavbách.

Toleranci vládě připouští jen KSČM

Původně mělo ANO jednat ve čtvrtek o podpoře vlády také s TOP 09. Schůzka se ale nakonec neuskutečnila.

„V deset hodin jsme se za TOP 09 měli sejít s Andrejem Babišem ohledně vlády. Andrej Babiš ale schůzku bezdůvodně zrušil,“ popsal na facebooku předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Zástupci hnutí zrušili schůzku z časových důvodů, sdělil mluvčí ANO Vladimír Vořechovský. Bude se podle něj hledat nový lednový termín. TOP 09 už ale avizovalo, že vládu nepodpoří.

„TOP 09 nepodpoří tuto vládu, nevysloví jí důvěru a je připravena aktivně hlasovat proti vládě," řekl v úterý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

'Menšinová vláda má být posledním pokusem.' Občanští demokraté ani lidovci vládu nepodpoří Číst článek

V úterý dali najevo, že s jejich podporou Babiš počítat nemůže, politici ODS a KDU-ČSL. U svých předvolebních slibů vylučujících spolupráci s ANO ve středu setrvali také Starostové a nezávislí a sociální demokraté.

„Strany a hnutí, s kterými jsme jednali, mají jasné návrhy. Chtějí zůstat v opozici a my ve vládě to máme odpracovat," řekl Babiš po čtvrtečních schůzkách s SPD a Piráty.

Toleranci vlády připouští jen KSČM, definitivně o ní má rozhodnout výkonný výbor strany den před sněmovním hlasováním o důvěře. Komunisté však mají sérii podmínek a zřejmě budou požadovat v programu ústupky, například zavedení obecného referenda.

Rozhovory o podpoře nebo toleranci vlády přeruší vánoční svátky. Po Novém roce budou pokračovat do 10. ledna, kdy by měla vláda premiéra Babiše předstoupit před sněmovnu s žádostí o důvěru. Bude to několik dní před prvním kolem prezidentských voleb, které se uskuteční 12. a 13. ledna.

Další pokusy pro Babiše?

Pokud by Babišova vláda důvěru nezískala, prezident by musel znovu jmenovat premiéra. Zeman už dal ale předem najevo, že by Babišovi svěřil i tento případný druhý pokus.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Předseda vlády Babiš ve čtvrtek předjímat, jestli by měl při druhém pokusu větší šanci na získání důvěry. Podle něj bude mít na vývoj vliv i lednový kongres ODS a únorový sjezd ČSSD.

Jestliže by byl znovu neúspěšný, musel by prezident jmenovat premiéra na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, kterým je nyní Radek Vondráček z ANO.

Pokud by se ani na třetí pokus nepodařilo vládu sestavit, mohl by Zeman rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Následovaly by předčasné volby. Tuto možnost už ale Zeman několikrát odmítl.

„Myslím si, že by to byla absolutní pitomost. Podle Ústavy mám právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Ale pozor, toto právo nemusím využít. Poslanecká sněmovna může fungovat dál a může fungovat i vláda v demisi,“ upozornil před časem prezident Zeman.

Vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministr školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministr zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministr životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministr zahraničí: Martin Stropnický (ANO)

Martin Stropnický (ANO) Ministryně obrany: Karla Šlechtová (za ANO)

Karla Šlechtová (za ANO) Ministr zemědělství: Jiří Milek (za ANO)

Jiří Milek (za ANO) Ministr vnitra: Lubomíra Metnar (za ANO)

Lubomíra Metnar (za ANO) Ministryně práce a sociálních věcí: Jaroslava Němcová (ANO)

Jaroslava Němcová (ANO) Ministryně financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministr průmyslu a obchodu: Tomáš Hüner (za ANO)

Tomáš Hüner (za ANO) Ministr spravedlnosti: Robert Pelikán (ANO)

Robert Pelikán (ANO) Ministr dopravy: Dan Ťok (ANO)

Dan Ťok (ANO) Ministryně pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministr kultury: Ilja Šmíd (za ANO)