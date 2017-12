Pirát Ferjenčík: Babišova vláda by měla být zdrženlivá, důvěru zřejmě nedostane

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš to nemyslí s Českou republikou dobře, sleduje spíše své soukromé zájmy. Takový je podle poslance Mikuláše Ferjenčíka postoj České Pirátské strany. „Nevěříme, že vláda bude dobrá,“ říká místopředseda Pirátů ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 13:45 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a místopředseda České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík | Foto: Tomáš Krist/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Postoj Pirátů v souvislosti s povolebním vyjednáváním byl podle něj takový, že sněmovna má začít fungovat. A není důvod si navzájem házet klacky pod nohy.

Hostem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl poslanec a místopředseda České pirátské strany Mikuláš Ferjenčík

„Snažili jsme se respektovat poměrný systém,“ říká Mikuláš Ferjenčík s tím, že Andrej Babiš se rozhodl, že jednodušší dohoda je s komunisty a hnutím Svoboda a přímá demokracie.

Babišova vláda by prý měla být do hlasování o důvěře ve sněmovně velmi zdrženlivá a měla by se soustředit se na základní provoz státu.

„Babiš by měl podniknout reálné kroky, aby stavil vládu s důvěrou, zatím to vypadá, že se v prvním kole moc nesnažil, takže důvěru zřejmě nedostane,“ domnívá se Ferjenčík.

K jedné z kauz, kterou Piráti považují za důležité a chtějí ji řešit ve sněmovně, je například OKD.

„Šlo o spousty miliard, týká se to jednoho významného regionu, zasáhlo to stovky tisíc lidí,“ vysvětluje s tím, že chtějí prosadit ustanovení vyšetřovací komise k privatizaci OKD.

Měla by zmapovat celou kauzu a ukázat, jak došlo k tomu, že stát podle něj přišel o významný podnik bez toho, aby za něj dostal adekvátně zaplaceno, a že lidé, kteří měli mít předkupní právo na byty, ho dodnes nemají a platí nájem.

Pokud se ukážou nějaká pochybení, tak bude nejlepší připravit trestní oznámení pro policii a vymáhat škodu po zodpovědných osobách na straně státu.

„Když někdo zanedbal své povinnosti, tak by se na škodě měl podílet,“ uzavírá ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslanec a místopředseda České pirátské strany.