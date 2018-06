Místopředseda ČSSD Netolický: Babiš působí jako poslíček. Jsem pro kompetenční žalobu na prezidenta

Česko má novou vládu. Se jmenováním nových ministrů je ale na stole spor o křeslo ministra zahraničí. V poslední době se hodně spekulovalo na téma kompetenční žaloby na prezidenta republiky, kterou by premiér mohl kvůli nejmenování Miroslava Pocheho podat k Ústavnímu soudu. Místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický by si přál, aby se žaloba podala. Praha 21:00 27. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Výklad Ústavy ČR je jednoznačný, a kdyby se všichni chovali standardně, tak se o kompetenční žalobě bavit nemusíme. Žaloba je totiž poslední šancí, jak si jasně říct, jaké kompetence prezident republiky vůbec má,“ myslí si Netolický.

Odpovědnost za kabinet vždy měl a má premiér. „Musím prezidentovi poblahopřát, že má proti sobě tak slabé hráče, kteří se mu nedokáží ani postavit. Myslím tím premiéra, který tímto chováním oslabuje svou osobní pozici, a to i do budoucna. Pokud jeho chování má být zahájení nových ústavních zvyklostí, tak je to opravdu velmi špatně.

Změnou volby prezidenta z nepřímé na přímou jsme nezměnili politický systém. Andrej Babiš teď působí jako poslíček, který na Hrad přináší návrhy. Když pak nejsou akceptovány, tak donese další,“ říká Netolický.

Sám za sebe by určitě na podání žaloby trval, ale strana na toto téma ještě nejednala. „Kompetenční žaloba je v tuto chvíli určitě na místě. Ústavní soud je autoritou, která by pak rozhodla jednou provždy.“

ČSSD nejde o koryta

Proč pak ale vůbec ČSSD do vlády vstupuje? „Protože jsme se nakonec shodli na zásadních a důležitých programových prioritách a nechceme vytvářet dojem, že jde jen o koryta. Nechceme celou situaci vyhrotit jen kvůli jednomu jménu. Napjaté vztahy premiér-prezident tady bezesporu jsou a premiér nám teď ukázal, že je slabší, než se na oko zdá,“ dodává Netolický.

Hosté speciálu: Jan Kysela (ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie, vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK) Eliška Wagnerová (BEZPP zvolena za SZ, předsedkyně senátní komise pro ústavu) Martin Netolický (ČSSD, místopředseda ČSSD a hejtman Pardubického kraje) Marek Dřímal (ekonom Komerční banky) Petr Hartman (komentátor Českého rozhlasu)