Vládní čtvrť v Letňanech: Úřad zveřejnil seznam nemovitostí v centru Prahy, které chce prodat

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhověl žádosti pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a ve čtvrtek zveřejnil seznam nemovitostí, které by chtěl stát prodat nebo využít pro širokou veřejnost, pokud by se úřady přesunuly do vládní čtvrti do Letňan. Celkem jde o 35 objektů po celé metropoli.

Praha 17:06 14. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít