Ministerstvo financí nezaplatilo bývalému náměstkovi Závodskému 650 tisíc. Ten na něj posílá exekutora

Něco málo přes 650 tisíc mělo ministerstvo financí zaplatit bývalému náměstkovi na ministerstvu financí Ondřeji Závodskému. Ten byl ze svého postu odvolán stejně jako řada dalších vysokých úředníků během personálních změn na konci roku 2017 a resort financí mu podle zákona přiznal šestiměsíční odbytné. Dosud ale nezaplatil. Nevidomý Závodský, který nyní působí jako právník Nadačního fondu proti korupci, proto podal návrh na exekuci.

„Nejde o to, že mi stát dluží 650 tisíc. Ale naprosto zásadní je to, jak se vůbec něco takového může stát,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Závodský. Uvedl, že podle něj se stát v posledním roce zbavil desítek, ne-li stovek stěžejních odborníků a že chce na tomto konkrétním případu ilustrovat, že už to má následky.

„Nechci žádné úroky z prodlení, ani příslušenství, aby někdo neříkal, že na tom chci vydělat. Ale chci ukázat, že stát už ani neplní některé své základní funkce jako uhradit závazek. Vznikají tady reálné škody,“ dodal.

Na konci roku 2017 provedl menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO), který tehdy vládl bez důvěry, velké změny ve státní správě. Skončit tehdy musely desítky státních zaměstnanců včetně vysoce postavených úředníků – a mezi nimi právě i Závodský. Ten tvrdí, že ministerstvo financí tehdy zrušilo jeho místo účelově a resort kvůli tomu zažaloval.

Nezaplacené odbytné

Když mu ministerstvo financí služební poměr ukončilo, zároveň mu přiřklo takzvané odbytné, které vyplývá ze zákona o státní službě.

„Státnímu zaměstnanci přísluší podle ustanovení § 72 odst. 2 písm. b) zákona o státní službě odbytné ve výši šestinásobku měsíčního platu státního zaměstnance, tj. 653 910 Kč, které bude vyplaceno v nejbližším možném výplatním termínu po skončení služebního poměru, nejdříve však po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“ stojí v dokumentu, který má redakce k dispozici.

Závodský se proti ukončení služebního poměru odvolával, rozhodnutí proto nabylo účinnosti až v polovině února tohoto roku. Odškodné tak mělo být bývalému náměstkovi zaplaceno v únoru. Peníze ale nedorazily, proto podal návrh na exekuci.

Reakci ministerstva financí redakci iROZHLAS.cz zjišťuje.

Kontrola současné ministryně

Příslušný soud nyní do 14 dnů přezkoumá, zda je exekuční návrh v pořádku, a pokud nebude obsahovat chyby nebo nedostatky, pověří soudního exekutora, aby zahájil exekuci.

„Soudní exekutor zahájí řízení, zjistí majetek povinného a ten pak postihne a vydá exekuční příkazy. Pak vyzve povinného k dobrovolnému plnění s tím, že v tomto případě se jedná o stát, takže nebudeme postihovat žádný majetek státu. Není pochyb o tom, že stát disponuje dostatečnými prostředky. Předpokládáme, že vymáhané plnění včetně nákladů uhradí a my exekuci skončíme,“ popsal následující postup soudní exekutor Petr Kučera.

Závodský byl na ministerstvu financí nepolitickým, odborným náměstkem. V roce 2017 nařídil kontrolu toho, jak je to s nápadně levným ubytováním tehdejší náměstkyně a současné ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) v budově patřící státu, respektive Generálnímu finančnímu ředitelství. Za byt 1+1 v centru Prahy platila Schillerová měsíčně 4952 korun s poplatky. Poté, co se stala ministryní, byt opustila.