Zimola o nejmenování Pocheho a možném porušení Ústavy: Lidi mnohem víc zajímá, že země má vládu

Od středečního dopoledne má Česko novou vládu Andreje Babiše. V té zatím chybí ministr zahraničí. Vedením tohoto resortu byl pověřen ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček. Stalo se tak v souladu s Ústavou? Podle 1. místopředsedy sociální demokracie Jiřího Zimoly to není podstatné. „Při vší úctě je pro mě mnohem důležitější, že Česko má po osmi měsících od voleb vládu," řekl Radiožurnálu. Praha 11:16 29. června 2018

Předseda ČSSD Jan Hamáček se ve čtvrtek - den po nástupu do čela ministerstva vnitra - ujal i řízení resortu zahraničních věcí.

Jeho jmenování do funkce ministra zahraničí ale provázejí otazníky. Zatím není jasné, jak se stalo, že byl do funkce jmenován místo Miroslava Pocheho.

Jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak předseda ČSSD Jan Hamáček tvrdí, že na seznamu, který prezidentovi Miloši Zemanovi premiér doručil, Pocheho jméno figurovalo. Žádný další seznam podle premiéra neexistoval.

Prezident jmenuje podle Ústavy členy vlády na návrh předsedy vlády - v tomto případě tedy Andreje Babiše. Pocheho ale nejmenoval. A ve čtvrtek večer prohlásil, že od předsedy vlády dostal seznam s dvěma kandidáty na ministra zahraničí.

Věra Štechrová se ve čtvrtek - ještě před prohlášením prezidenta - na Radiožurnálu ptala 1. místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly, jak to bylo.

Byl Jan Hamáček pověřen řízením ministerstva zahraničí v souladu s Ústavou?

Jan Hamáček byl jmenován panem prezidentem. Domnívám se, že to tak je v souladu s Ústavou České republiky.

Pokud byl jmenován v souladu s Ústavou, musel být navržen premiérem. Jak došlo k tomu, že se jméno kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho změnilo na šéfa ČSSD Jana Hamáčka?

To se neptejte mě, na to se ptejte prosím pana premiéra Babiše. Od rána, respektive od včerejšího dne neustále sleduji zprávy ohledně toho, zda existoval jeden, dva, nebo pět seznamů. Pro mě je ale důležité, že vláda včera byla jmenována, Jan Hamáček byl jmenován kromě ministrem vnitra i ministrem zahraničí a já si přeji, aby tahle vláda dostala 11. července důvěru.

A pro vás není důležité, jestli při tom byla dodržena Ústava?

Samozřejmě pro mě je důležité, nakolik byly dodrženy všechny ústavní záležitosti. Ale při vší úctě je pro mě mnohem důležitější, že Česko má po osmi měsících od voleb vládu. Budu očekávat, že tuto vládu 11. července potvrdí i většina v Poslanecké sněmovně.

Nezlobím se

Pane Zimolo, nemluvil jste s panem Hamáčkem, jak to tedy bylo? Jste nejbližší spolupracovník při vyjednávání o vládě, jste 1. místopředseda ČSSD. Předpokládám, že jste se ho ptal, jak celá situace vznikla?

Paní redaktorko, znovu opakuji, že téma, které neustále od včerejšího dne rezonuje v médiích, je téma umělým, je to téma, které někteří novináři a politologové potřebují neustále zdůrazňovat, ale mnohem důležitější pro občany této země je, že země má vládu jmenovanou prezidentem a tato vláda si řekne o důvěru Poslanecké sněmovny 11. července. Víte, mě to tak trochu připadá, že titíž novináři a politologové, kteří nám dlouho spílali za to, že sestavování vlády trvá tak dlouho, tak nyní hledají nějaké zástupné téma pro to, aby okamžitě mohli nově jmenovanou vládu napadat.

Promiňte, pane místopředsedo, ale otázka je poměrně zásadní, protože jde o to, jestli tato vláda byla jmenována v souladu s Ústavou, a v druhém sledu jde o to, jestli při jmenování této vlády byla dodržena koaliční smlouva, kterou jste uzavřeli s hnutím ANO. A mě zajímá, jestli byla tato vláda jmenovaná v souladu s Ústavou, popřípadě jestli byla dodržená koaliční smlouva? To si myslím, že jsou relevantní otázky i pro veřejnost.

Ano, v pořádku. Já se na vás za tyto otázky nezlobím, byť chápu, že potřebujete jako novináři hledat nějaká…

Vy jste říkal, že je to umělý problém, proto se vás ptám na tyto dvě základní otázky.

Já bych vám rád odpověděl, když mě necháte odpovědět. Říkám vám, že když vytáhnete paty z Prahy, z Vinohradské ulice, bude mnohem lidi víc zajímat, zda tato země má vládu. Ne to, zda pan Poche je ministr, neministr a nakolik tady byl předložen jeden, nebo dva seznamy. Říkám vám, že koaliční smlouva byla z mého pohledu dodržena a že pan prezident vládu včera jmenoval. To je pro mě nejdůležitější a soustředím se k 11. červenci, kdy by vláda měla získat důvěru.

Nemáme jediného kandidáta

Pane Zimolo, jak to tedy bylo? Ptali jste se pana Babiše, jestli alespoň ústně navrhl panu prezidentovi jméno Jana Hamáčka?

Já ne, já jsem s panem Babišem o tom nehovořil a znovu opakuji, že pro mě je důležité, že včera byla vláda jmenována.

Budete se na to pana Babiše ptát?

Budu se na to ptát pana Hamáčka, ale znovu vám opakuji: důležitý pro mě je včerejší (čtvrteční) slavnostní akt na Pražském hradě, kde v devět ráno byla jmenována nová vláda České republiky.

Jak moc je pro vás důležité, že jste navrhli svému koaličnímu partnerovi, se kterým máte čtyři roky vládnout, nějaké jméno na ministra a toto nebylo dodrženo? Není to pro vás varující?

Tak my jsme především navrhli jedno konkrétní jméno a bavíme se zřejmě o panu Miroslavu Pochem jako našem potenciálním ministru zahraničí, byť pan prezident dával od samého začátku - tedy od chvíle, kdy toto jméno vešlo v nějaký veřejný prostor najevo - že bude mít problémy s jeho jmenováním.

A já, a tady se odkazuji na mé poměrně konzistentní názory, jsem také říkal, že sociální demokracie zcela jistě nedisponuje jediným možným kandidátem na tento významný post, že má řadu dalších kandidátů a že bychom měli především v zájmu České republiky ten problém vyřešit tím, že bychom třeba přišli s jiným jménem.

Ano, ale vy jako ČSSD jste navrhli pana Pocheho. Proto se vás znovu ptám: není ta důvěra ve vašeho koaličního partnera poněkud otřesená, když toto jméno nakonec nebylo navrženo, i když jste to požadovali jako strana?

Nevím, jestli bylo navrženo. Sami říkáte, že nevíte, nakolik pan premiér panu prezidentovi toto jméno navrhl. Pro mě je důležité, že byla včera (ve čtvrtek) jmenována vláda a já budu očekávat, že tato vláda dostane 11. července důvěru.

Kudrna: Nikdo neví

Věra Štechrová se také ptala ústavního právníka Jana Kudrny z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Může prezident sám o sobě změnit jméno ministra, pokud se mu ten navržený nelíbí?

Podle Ústavy nemůže, protože Ústava říká, že jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje další členy vlády. Otázkou je, jaký byl ten návrh. To bych řekl, že je trochu úkol pro novináře. Těžko hodnotit, protože nikdo neví.

Místopředseda ČSSD Netolický: Babiš působí jako poslíček. Jsem pro kompetenční žalobu na prezidenta Číst článek

Ani pan místopředseda Zimola nám neodpověděl.

Asi má nějaký důvod. Ale mám podezření, jestli třeba ten návrh nebyl alternativní. To znamená: navrhuji vám pana Pocheho, pokud byste ho nejmenoval, tak vám navrhuji pana Hamáčka. Ale nevím, protože osobně nemám důvod nevěřit zatím ani prezidentovi, ani premiérovi. Jeden říká: navrhl jsem pana Pocheho. Druhý říká: postupoval jsem podle Ústavy. Tohle mi přijde jako jediná možná cesta, jak to mohlo být.

Pojďme si rozebrat ještě obě možnosti. Pokud by se ukázalo, že prezident jmenoval ministra, který mu nebyl navržen, platilo by tak jmenování celé vlády? Nebo jak by se ta situace měla řešit?

Platilo by, ale do té doby... Vůbec bych to nevztahoval k prezidentovi. Všechny otázky bych dával premiérovi, protože návrh dává premiér, a pokud by náhodou nebylo jeho návrhu vyhověno, tak je to zase věc premiéra, aby se bránil. Ale premiér říká, že bylo postupováno přesně podle jeho návrhu...

Byl by to tedy hodně tvůrčí způsob a asi poprvé ve všech našich dějinách, jestli tam nebyl alternativní návrh. Navrhuji vám dva a vy si, pane prezidente, vyberte. Ale celé je to na premiérovi. To znamená, že pokud by to náhodou bylo tak, že navrhuji pana Pocheho a nikoho jiného a prezident udělal něco jiného, tak by se musel bránit premiér. Ale do té doby byla vláda jmenována právoplatně.