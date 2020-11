Vláda požádá poslance o další prodloužení nouzového stavu. ‚Ještě jsou dva týdny čas,‘ řekl Blatný

Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) znovu požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ten nyní platí do 12. prosince. Ministr počítá s tím, že v té době bude stále platit třetí rizikový stupeň protiepidemických opatření, do kterého země sestoupí ve čtvrtek 3. prosince. Bez nouzového stavu by ale podle něj nebyla opatření vymahatelná. Praha 11:51 29. 11. 2020 (Aktualizováno: 12:40 29. 11. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda znovu požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Blatný novinářům v neděli po mimořádném jednání vlády řekl, že připravuje pro premiéra Andreje Babiše (ANO) podrobný materiál pro jednání s poslanci. Na žádost jsou nicméně ještě dva týdny čas, poznamenal.

„Ve chvíli, kdy jsme v úrovni rizika tři, tak toto riziko bez nouzového stavu opravdu vymahatelné není. Budeme žádat o jeho prodloužení. Neřeknu přesně čas, protože máme před sebou ještě téměř dva týdny“ prohlásil Blatný.

O platnosti nouzového stavu do 12. prosince rozhodla vláda 20. listopadu. Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas sněmovny.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví PES. Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako naposled o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát na celkem 66 dní. Tentokrát bude trvat nejméně 68 dní, pokud vláda s avizovanou žádostí o další prodloužení uspěje, ještě déle.

