Babišovi bouchly saze po hodinách napadání jeho osoby, říká o premiérově ostrém projevu Vondráček

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) chce iniciovat vznik etického kodexu. Ten by mohl předejít podobným incidentům, jaký se stal mezi premiérem Andrejem Babišem (ANO) a šéfem poslanců TOP 09 Miroslavem Kalouskem ve středu večer při jednání sněmovny o důvěře pro druhou Babišovu vládu. Vondráček serveru iROZHLAS.cz řekl, že podle něj premiérovi ‚bouchly saze'. Rozhovor Varšava 6:30 13. července 2018

„Byl bych rád, kdyby se takové incidenty ve sněmovně neděly. Vždycky, když se něco takového stane, tak není jasný viník a jasný pachatel. Ty názorové střety byly vyhrocené, bylo to pozdě večer a emoce už dosáhly nějakého zenitu,“ řekl o střetu Babiše s Kalouskem Vondráček.

Bývalý ministr financí Kalousek ve svém projevu těsně před desátou hodinou večerní po mnoha hodinách jednání řekl o Babišovi, že se „bojí lidí s jinými názory, kňourá, fňuká a křivě přísahá na zdravý svých dětí“. Premiér poté nazval předsedu poslaneckého klubu TOP 09 „zlodějem zlodějským, symbolem korupce,“ tykal mu a obvinil ho, že je opilý.

„Panu premiérovi tam bouchly saze po hodinách napadání jeho osoby a neustálého omílání téhož. Tím se nikdo nezabývá, to je zajímavé,“ dodal Babišův kolega z hnutí ANO Vondráček.

Řešit to ale dál nebude. „Z hlediska jednacího řádu – kdyby měl někdo pocit, že došlo k úhoně jeho osoby, může se obrátit na mandátový a imunitní výbor. Já tu pozici podle jednacího řádu nemám,“ vysvětlil.

Předseda sněmovny proto uvažuje o zavedení etického kodexu. „Byl bych samozřejmě do budoucna rád, kdyby třeba i řídící schůze měl nějaké nástroje, nějakou metodiku, nějaký návod, že bychom si nějakým způsobem odsouhlasili my jako poslanci, kde je nějaký limit, kde je nějaká hranice, a to by opravdu znamenalo přijetí etického kodexu.“

Jak ale Vondráček uvedl, nemá tento nápad nic společného se středečním incidentem. „Je to věc, o které přemýšlím už minimálně dva roky, už od dob, kdy jsem se stal prvním místopředsedou sněmovny. V současné době o tom diskutuji i s kolegou ze Slovenské národní rady Andrejem Dankem a probírali jsme to s panem Wolfgangem Sobotkou, což je předseda rakouského parlamentu. A dokonce mám takovou iniciativu, že bychom do toho šli společně. Že bychom nějakým způsobem iniciovali vznik nějakého takového kodexu.“

Předseda Poslanecké sněmovny se vyjádřil také o postupu policie, která při jednání o důvěře vládě pustila demonstranty až k budově sněmovny. V době jednání dolní komory Parlamentu se totiž podle zákona nesmí demonstranti přiblížit k budově na 100 metrů.

„Pokud vím, v minulosti už se stalo, že to bylo vyklizené. Teď policie zvolila postup… nechtěla být konfrontační. Myslím si, že v zásadě to bylo lepší řešení,“ komentoval to Vondráček.

Lidé protestující proti osobě Andreje Babiše a také nové vládě podporované komunisty byli často slyšet až do jednacího sálu. A to byl podle předsedy problém. „Musím říct, že když se třeba hlasovalo o důvěře samotné, kdy poslanec má stoupnout z místa a říct: ‚pro návrh, proti návrhu,‘ tak já sedím hned za tím oknem a měl jsem problém rozumět, protože přicházel hluk zvenčí. Takže mě to rušilo a nebylo to moc důstojné takovému aktu a opravdu to i technicky vadilo,' myslí si Vondráček.

S postupem policie ale ve své podstatě souhlasí. „Ale nedošlo ke střetu, nedošlo k nějakému fyzickému napadání s výjimkou, že někteří tam házeli lahve po premiérovi, tak asi to policie vyhodnotila, že se vyhla konfrontaci, že je to tak lepší. Ale evidentně tam došlo k porušení zákona,“ řekl na závěr předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.