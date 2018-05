Jména nových ministrů ANO zůstanou zatím tajná. Hnutí je před referendem ČSSD nezveřejní

ANO nezveřejní jména svých ministrů v případné vládě s ČSSD před vnitrostranickým referendem v sociální demokracii, které začne příští týden. Při návštěvě Ústeckého kraje to v pondělí řekl premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš. Praha 11:46 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš | Zdroj: Úřad vlády

Jména všech členů kabinetu chtěla znát část politiků ČSSD. Podle nich je to třeba, aby se mohli sociální demokraté v referendu kvalifikovaně rozhodnout o vstupu do vlády. ČSSD už slíbila, že svých pět kandidátů do vlády před referendem zveřejní.

„My určitě nezveřejníme jména ministrů. Jména ministrů řeknu nejdřív panu prezidentovi, jak je dobrým zvykem,“ prohlásil v pondělí předseda vlády Andrej Babiš.

Schůzka Babiše s Filipem

Šéf hnutí ANO také uvedl, že se chce sejít s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana by měla menšinovou vládu ANO s ČSSD tolerovat. Filip o víkendu po jednání širšího vedení KSČM řekl, že komunisté nemohou vládu podpořit, pokud v návrhu programového prohlášení zůstane závazek posilování zahraničních misí české armády.

„Samozřejmě KSČM o tom mluvila v minulosti, ale nevnímali jsme to až tak, jak to teď vypadá jako nějaký zásadní problém,“ řekl Babiš.

S Filipem se chce potkat, jakmile bude čas. Schůzku s premiérem v demisi kvůli problematice zahraničních misí avizoval i Filip, chce s ním řešit i další výhrady, které komunisté k programovému prohlášení mají.

Sociální demokraté o víkendu oznámili, že zajištění podpory pro menšinovou vládu má na starosti hnutí ANO jako vítěz voleb. ANO podle nich také uzavře dvoustrannou dohodu s KSČM o toleranci vlády, ČSSD ji podepisovat nebude.

Takový postoj ale kritizoval bývalý úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, podle něj by tak sociální demokraté ručili za dohodu, kterou by vůbec neznali.

To, že by smlouvu podepsalo pouze hnutí ANO, označil za pokus obejít Bohumínské usnesení, které ČSSD přijala v 90. letech a které jí zapovídalo spolupráci s KSČM na vládní úrovni.

Otázka v referendu uvnitř ČSSD bude znít: Souhlasíte s tím, aby ČSSD vstoupila do menšinové vlády s hnutím ANO 2011 za podmínek uvedených v dokumentech Principy koaliční spolupráce ANO 2011 a ČSSD a Programové prohlášení vlády ČR?

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoct hlasy 15 poslanců KSČM. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství.