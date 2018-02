Ondráček v čele komise pro GIBS není podmínkou, říká komunista Dolejš o vyjednávání s ANO

Andrej Babiš o víkendu poprvé od voleb do Poslanecké sněmovny připustil, že pokud ostatní strany nezmění svůj odmítavý postoj k vládnutí s hnutím ANO, mohlo by dojít na předčasné volby. Přístupní rozhovorům jsou podle něj jen zástupci KSČM a SPD. „Politická realita nás vede k tomu, že musíme o dalším vývoji jednat s hnutím, které je v podstatě hnutí jednoho oligarchy, který má navíc břemeno trestního stíhání,“ řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Praha 14:35 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí ANO komunisté své podmínky ještě nepředstavili. „Když jsme se setkali s Andrejem Babišem v první fázi povolebního vyjednávání, tak jsme především řešili ustanovení sněmovny,” říká Dolejš | Foto: Luboš Vedral

„Zatím vidíme jedině vůli s námi vyjednávat o programu ze strany KSČM a SPD. To samozřejmě pro nás není vůbec dobrá varianta a také se to některým členům hnutí nelíbí a já jim rozumím,” nechal se o víkendu slyšet premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Pokud ale všechny ostatní takzvaně demokratické strany trvají na tom, abych já tam nebyl, nebo ODS říká, že si to nepřejou voliči, tak jak z toho ven? Pak jediná varianta ve finále, pokud se to nepovede, můžou být i předčasné volby. Ale my je nechceme,” dodal.

'Volbám jsme se nepříblížili'

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO jsme se k předčasným volbám nepřiblížili.

„Ale ani jsme se jim nevzdálili. Ta možnost je pořád stejná, akorát bylo zdůrazněno, že pokud tu nedojde k nějakému přehodnocení postojů, tak - i když jsou předčasné volby poslední varianta - mohly by nastat,” řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Zároveň odmítl volání ze strany bývalých koaličních partnerů, tedy z ČSSD a KDU-ČSL, aby hnutí ANO postavilo do čela vlády někoho jiného než svého trestně stíhaného předsedu.

„Pro ANO je to věc zásadní. Odmítáme tuhle rétoriku, my druhým taky nemluvíme do toho, kdo jim předsedá. Kdyby někdo vzkázal do Realu Madrid, že si s nimi zahrají, ale Ronaldo nesmí hrát, jak byste se na to dívali?”

Nadšení nejsme

'Třetí pokus by byl zbytečný, to raději předčasné volby'. Babiš si chce promluvit s prezidentem Číst článek

Expertní skupiny ANO a KSČM by měly tento týden začít vyjednávat o programových průnicích, které by KSČM umožnily podpořit menšinovou vládu. Andrej Babiš ale otevřeně říká, že vyjednávání o programu s KSČM a SPD není pro hnutí ANO dobrá varianta.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš zdůraznil, že ani jeho strana není z výsledků voleb nadšená. „Politická realita nás vede k tomu, že musíme o dalším vývoji jednat s hnutím, které je v podstatě hnutí jednoho oligarchy, který má navíc břemeno trestního stíhání. Nadšení z toho nejsme, ale pokud někdo vidí jinou variantu, ať to řekne,” řekl.

„Vnímáme to realisticky. Jsme připraveni jednat o vzniku vlády a toleranci její existence, tedy že bychom při vzniku takové vlády netlačili na to, aby hned v krátké době byla iniciována nedůvěra této vládě.”

Babišův nepořádek

Jak by taková jednání měla vypadat? „Chápeme, že hnutí ANO nebude prosazovat náš levicový program, ale některé styčné body, které by se daly pragmaticky ošetřit, tam nepochybně jsou. O těch se budeme bavit konkrétněji, protože jak se říká, čert je v detailu,” reagoval Dolejš.

Komunisté jednání pozastavili, protože ministr průmyslu za hnutí ANO podepsal dodatek k memorandu o těžbě lithia. „Nejen my, ale i další subjekty včetně ANO na toto téma důrazně poukázaly. Sněmovna svou většinou tehdy schválila usnesení, že je memorandum neplatné. Teď se nám najednou zdivočí ministr průmysl za ANO a chová se jinak, než chce Andrej Babiš,” vysvětlil místopředseda KSČM.

Chovanec: Hnát lidi k novým volbám je nestoudnost. Je to jen Babišova strategie při jednání Číst článek

„Čekali jsme, že si Andrej Babiš udělá ve svém týmu pořádek. Je pochopitelné, že když nám na jednání říká něco, a jeho ministři se chovají jinak, narušuje to důvěru.”

Daně a vojenské mise

Mezi podmínky, které si bude KSČM klást při vyjednávání o podpoře, řadí Dolejš to, že se Česko nebude podílet na „neekonomických, neefektivních a vojensky eskalujících dobrodružstvích“.

„Chápeme, že Andrej Babiš nevystoupí z NATO, ale téma, o kterém chceme jednat, jsou nepochybně vojenské mise. Budeme muset hledat složitější kompromis v daňové oblasti, rádi bychom daňové břemeno přerozdělili, ale na daňovou progresi a zdanění velkých firem Andrej Babiš neslyší,” řekl Dolejš.

Podmínkou pro podporu podle Dolejše nebude zvolení Zdeňka Ondráčka (KSČM) do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS.

„Takto jsme to nikdy neformulovali, provedli jsme prostě určitou nominaci, která souvisí s odborností kolegy Ondráčka. Rozhodne to sněmovna,” tvrdí místopředseda Komunistické strany Čech a Moravy.