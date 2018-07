ONLINE: Druhá vláda v čele s Babišem žádá sněmovnu o důvěru. Podporuje ji ANO, ČSSD a KSČM

Druhá vláda v čele s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem žádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Od sněmovních voleb přitom uplynulo 263 dnů, tedy téměř devět měsíců. Nový kabinet se v dolní komoře opírá o hlasy ANO, ČSSD a KSČM, dohromady mají většinu 108 poslanců. Zbývajících šest uskupení vznikající vládu nepodpoří. Praha 8:00 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf ANO Andrej Babiš, šéf KSČM Vojtěch Filip a ministr vnitra, zahraničí a šéf ČSSD Jan Hamáček | Foto: David W. Cerny, Reuters/Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Vše je domluveno a připraveno. Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne podepsal koaliční smlouvu se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. Zároveň svým podpisem stvrdil další klíčovou dohodu o toleranci vlády se šéfem KSČM Vojtěchem Filipem.

Komunisté se v dohodě zavázali podpořit vládu při hlasování o důvěře. Slíbili také, že nevyvolají hlasování o nedůvěře kabinetu. Opoziční poslanci pak varovali, že Babiš přivádí komunistickou stranu poprvé po téměř třiceti letech k moci.

Poslanci se sejdou v devět hodin ráno. Menšinovou vládu ANO a ČSSD opřenou o KSČM pak do sněmovny přijde po půl desáté podpořit prezident Miloš Zeman. Očekává se několikahodinová a vášnivá debata před zraky kamer.

Pokud by kabinet důvěru nezískal, musel by podat demisi, podobně jako první Babišův kabinet letos v lednu. Třetí pokus o sestavení vlády by pak připadl předsedovi sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO. Poslední možností jsou předčasné volby, které ale prezident již několikrát odmítl.

Problémy dvou nových vlád

Vznik vlády po sněmovních říjnových volbách provázely od počátku problémy. Většině stran v dolní komoře vadilo, že Andrej Babiš je trestně stíhaný v souvislosti s dotační kauzou Čapí hnízdo.

Přestože jako předseda vítězného hnutí ANO získal první pokus na sestavení kabinetu, důvěru jeho ministři v polovině ledna ve sněmovně nezískali. A rozběhlo se další kolo vyjednávání.

Babiš dostal od prezidenta Miloše Zemana i druhý pokus na sestavení kabinetu. Své síly nakonec spojil s ČSSD, která o vstupu do vlády rozhodla ve vnitrostranickém referendu. Hnutí ANO obsadilo v kabinetu deset křesel, pět přepustilo nominantům ČSSD. Protože by ale obě uskupení měla v dolní komoře pouhých 93 z 200 hlasů, opírá se nakonec nová vláda o KSČM. Komunisté tak budou mít podíl na moci v Česku po 29 letech, kdy padl komunistický režim.

Ani druhé vládě se ale nevyhnuly problémy, spojené zejména s jednotlivými šéfy resortů. Ministrem zahraničí se měl stát podle původní domluvy ANO s ČSSD sociálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche. Prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat a vedením resortu nakonec pověřil předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka, který já zároveň ministrem vnitra a prvním místopředsedou kabinetu.

Dva dny před hlasováním o důvěře pak rezignovala ministryně spravedlnosti Taťána Malá z ANO, která čelila kritice kvůli možnému střetu zájmů, studiu na soukromé Panevropské škole v Bratislavě a především čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Ve vládě tak strávila pouhých 13 dnů, následně ji nahradil místopředseda legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

Nikdo jiný vládu nepodpoří

Žádná z ostatních šesti stran nebo hnutí ve sněmovně pak vládu ANO a ČSSD opřenou o KSČM nepodpoří. Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že komunisty přivádí k moci premiér Babiš kvůli své ambici být předsedou vlády.

Šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi vadí, že ve vládě chybí ministr zahraničí a aktivně ji podpoří komunisté. Předseda ODS Petr Fiala pak považuje charakter vlády za škodlivý a strana ji nemůže podpořit ze zásadních důvodů.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila v posledních dnech přicházejí každý den nové důvody, proč vládě důvěru nedat. Lidovci hovoří o tom, že vláda je nemravná, a Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek přirovnal Babiše a prezidenta Miloše Zemana k postavám Pata a Mata, které si „něco matlají".

Předseda SPD Tomio Okamura pak vládu označil za nesourodý slepenec a vadí mu také, že den před hlasováním o důvěře nejsou známa všechna jména ministrů.