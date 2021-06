Selhala prakticky ve všem, tvrdí Fiala. Koalice Spolu zveřejnila 40 důvodů, proč má skončit Babišova vláda

Hlasování o důvěře je podle předsedy ODS Petra Fialy test toho, zda vláda stále zastupuje většinu voličů z voleb před čtyřmi lety a zda má legitimní právo vést zemi. Důvodů pro vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše (ANO) je mnoho a každý den přibývají další. Kabinet má skončit, řekl ve čtvrtek Fiala poslancům za iniciátory schůze z řad koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Praha 11:28 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Státní vyznamenání, Vladislavský sál, Petr Fiala | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V demokratickém státě by vyvolal hlasování o kabinetu sám předseda vlády ve chvíli, kdy by zjistil, že mu jeden z koaličních partnerů vypověděl podporu, míní Fiala. Narážel na to, že KSČM v polovině dubna vypověděla smlouvu o toleranci menšinové vlády, kterou s komunisty uzavřelo ANO. „Nemůžeme mít vládu, která se neopírá o většinu ve sněmovně,“ zdůraznil Fiala.

ŽIVĚ: Ustojí Babišova vláda hlasování o nedůvěře? Komunisté se rozhodli pro odchod ze sálu Číst článek

Odmítl Babišovo vyjádření, že hlasování o nedůvěře je destabilizací. „Demokracie a její pravidla a principy nejsou destabilizace,“ řekl šéf ODS.

Koalice Spolu přinesla podle něho čtyři desítky důvodů, proč by měla vláda ANO a ČSSD padnout. Patří k nim podle Fialy Babišův střet zájmů, zadlužování země, neschopnost zajistit silnou mezinárodní solidaritu v diplomatické roztržce s Ruskem a nezvládnutá pandemie koronaviru. „Kabinet selhal v mnoha věcech, prakticky ve všem,“ míní Fiala.

Pokud by sněmovna nedůvěru kabinetu vyslovila, další postup by závisel na prezidentu Miloši Zemanovi. Zeman několikrát uvedl, že by vzhledem k blížícím se volbám nechal vést zemi Babišovou vládou v demisi dál.