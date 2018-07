Babiš: Se Sobotkou jsem si nikdy nepsal ani netelefonoval. S Hamáčkem letím na summit NATO

Česko se po 263 dnech po volbách přiblížilo k vládě s důvěrou. Koaliční vláda ANO a ČSSD tolerovaná komunisty ve středu požádá sněmovnu o důvěru. ANO a ČSSD mají v dolní komoře dohromady 93 hlasů z 200. S podporou 15 poslanců KSČM tak má vláda zajištěnou většinu. Šest zbylých opozičních stran bude hlasovat proti. Doporučujeme Praha 8:59 11. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přijde do sněmovny podpořit prezident Miloš Zeman. Babiš je přesvědčený, že nová vláda důvěru ve sněmovně dostane.

„Může se stát leccos, včera jsme podepsali koaliční dohadu s ČSSD a s KSŠM jsme podepsali dohodu, která umožní vznik a toleranci. Není to žádná spolupráce, ale KSČM nás jednorázově podpoří a bude nás tolerovat,“ vysvětlil Babiš ve středu ráno ve vysílání Radiožurnálu.

Vnitrostranický boj

Ale k tomu, aby nová vláda v Poslanecké sněmovně získala důvěru, potřebuje podporu alespoň 101 všech poslanců. Stačí tedy, aby sedm poslanců ANO, ČSSD nebo KSČM vládu nepodpořilo. Například plzeňská ČSSD vyzvala bývalého ministra vnitra a místopředsedu strany Milana Chovance, aby hlasoval proti.

„V ČSSD stále probíhá vnitrostranický boj mezi některými skupinami, ale podepsali to (koaliční slouvu, pozn. red.) všichni poslanci, tak předpokládám, že dodrží slovo a vládě důvěru vysloví a podpoří," odmítá možný neúspěch Babiš.

Ačkoliv v lednu menšinová vláda hnutí ANO důvěru nedostala, premiér na toto období bude podle svých slov vzpomínat. „Bylo to skvělé období. Všichni vědí, že jsem příznivcem většinového systému. Ten, kdo vyhrál volby, má sestavovat vládu a mít zodpovědnost a lidé mu za čtyři roky vysloví podporu, nebo ne. Koaliční vládnutí je složitější."

Zároveň ale předpokládá že současná spolupráce se sociálními demokraty bude lepší a jednodušší než ta předchozí. „Hamáček je jiný člověk než pan Sobotka. S tím jsem si ani jednou nepsal ani netelefonoval. S panem Hamáčkem letíme zítra na summit NATO. To je také premiéra, v minulosti jsme takovou spolupráci neměli. Máme korektní vztahy a zatím to všechno funguje a věřím, že to bude fungovat i dál," zdůrazňuje.

Problém Poche

I přes zmiňované dobré vztahy ale stále není vyřešená otázka nominanta ČSSD na ministra zahraničí Miroslava Pocheho. „Udělal jsem, co jsem slíbil. Nominoval jsem pana Pocheho v návrhu vlády, ale pan prezident to odmítl. Řešili jsme to s panem Hamáčkem společně v neděli večer, než jsem seznam poslala na Hrad," zmiňuje Babiš.

„Myslím, že pan prezident má své názory. On je nemění. Nechci vyvolávat ústavě právní spor a žalovat Hrad. Lidé nechtějí spory a konflikty, měli bychom se soustředit na to, abychom pracovali pro lidi. Snažím se spory řešit a doufám, že pan Hamáček přesvědčí pana prezidenta nebo to vyřeší jiným způsobem," vysvětluje Babiš, proč on sám na Miloše Zemana žádný tlak vyvíjet nehodlá.