Hamáček: Termín referenda o vládě uvnitř ČSSD bude záležet na vyjednávání s ANO

„Výbor by měl hlasovat o tom, za jakých podmínek a kdy se uskuteční referendum o vstupu do vlády s Andrejem Babišem,“ řekl novinářům před jednáním místopředseda strany Roman Onderka. Hamáček očekává velmi otevřenou diskusi, která ani po dvou hodinách neskončila. Proti vládnímu spojenectví s ANO a podporou KSČM se postavili například senátoři ČSSD nebo někteří hejtmani.

Kritika uvnitř ČSSD

Mezi hlasité kritiky účasti ČSSD ve vládě s ANO patřil na uzavřeném jednání výboru podle informací ČTK například exministr Jiří Dienstbier. Podle něj by bylo „naivní“ se domnívat, že by zástupci ANO dodrželi novou podmínku sociální demokracie, aby rezignovali, pokud by z vlády odstoupili ministři za ČSSD. Terčem kritiky byla i případná nominace europoslance ČSSD Miroslava Pocheho do čela ministerstva zahraničí. Jednání je ale podle předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD) zatím klidné, poznamenala jej i nízká účast členů výboru.

Babiš po zatím poslední čtvrteční schůzce vyjednavačů uvedl, že výsledek jednání výboru ČSSD bude klíčový pro další osud vyjednávání v sestavě ANO, ČSSD a KSČM, která by měla koalici prvních dvou zmíněných stran podporovat. Další vyjednávání by podle plánů ANO a ČSSD mělo pokračovat příští týden.

Předsednictvo podle Hamáčka a Onderky bude navrhovat, aby se v referendu hlasovalo tajnou volbou na místních organizacích, a to klasickou formou, nikoliv elektronicky. Elektronickému hlasování brání podle Onderky to, že příslušná změna stanov zatím není zaregistrována ministerstvem vnitra. Výsledek by měl být platný v případě, pokud by se hlasování zúčastnila nejméně čtvrtina členů ČSSD, dodal Onderka.

Stíhaný premiér = problém

Vedení ČSSD před týdnem souhlasilo s obnovením jednání s ANO o vládní koalici, přestože ANO odmítlo splnit podmínku, aby ve vládě nebyl trestně stíhaný člověk. Podmínka se aktuálně týká předsedy ANO Andreje Babiše. ANO nicméně socialistům nabídlo pět ministerstev včetně vnitra. Sociální demokraté nově chtějí, aby koaliční smlouva zavázala premiéra do týdne rezignovat, pokud všichni ministři ČSSD podají demisi.

„Pokud bychom se dohodli na nějaké formulaci tohoto typu, tak si nemyslím, že je v kolizi s usnesením sjezdu,“ uvedl Hamáček. Sjezd se v únoru usnesl na tom, že „považuje účast trestně stíhaných osob ve vládě ČR za zásadní problém“. Současně vyzval ANO, aby do vlády nenominovalo osoby obviněné nebo trestně stíhané a odblokovalo tak vznik možného stabilního kabinetu.

Proti účasti ve vládě s ANO se postavili senátoři ČSSD. Kromě účasti trestně stíhaného šéfa ANO ve vládě jim vadí, že by se menšinový kabinet ČSSD a ANO musel opírat při hlasování o důvěře o komunisty. Senátoři poukázali také na dosavadní hlasovací spojenectví ANO s komunisty a SPD ve sněmovně.