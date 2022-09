Sobotní demonstraci organizovala proruská scéna. Čeká nás horký podzim, varuje politolog Just

Vláda Petra Fialy (ODS) ustála první hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry a čelila první velké demonstraci, jejím mottem bylo Česká republika na prvním místě. „Byla to pestrá skupina účastníků. Určitě to nebylo tak, jak zněla zavádějící interpretace Fialova výroku, že to byli jenom prorusky orientovaní extremisté. On tak mluvil o organizátorech, ne o účastnících, ale na sociálních sítích to žilo svým životem,“ shrnuje politolog Petr Just.

