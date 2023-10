Vláda by od svých voličů dostala trojku. Nejlépe si podle nich vedou Piráti, ukázal průzkum

Vládní voliči by kabinet Petra Fialy průměrně oznámkovali trojkou. Vychází to z průzkumu, který agentura STEM/MARK udělala v polovině října. Jedničkou by vládu oznámkovala čtyři procenta respondentů, dvojkou 26 procent a trojkou 38. Dostatečnou by vláda dostala od 19 procent dotázaných, nedostatečnou od desetiny z nich. Nejlépe voliči hodnotili práci Pirátů a STANu. průzkum Praha 17:17 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mezi podporovatele patří častěji muži, lidé s vyšším vzděláním a příjmem, obyvatelé Prahy a podporovatelé koalice SPOLU. Skeptičtější jsou podle agentury častěji mladí (mnohdy ještě nedostudovaní) lidé, ze středních příjmových vrstev, voliči koalice PirSTAN z října 2021 a respondenti s o něco nižším zájmem o politiku.

„I přes aktuální dílčí nespokojenost by vládě zůstala většina těchto voličů věrná. Často uvádí, že nemají alternativu, nebo je volba opozičních stran pro ně horší variantou. Pokud jde o bývalé voliče, tak téměř polovina by v tuto chvíli volila parlamentní opozici – dominantě hnutí ANO. Téměř čtvrtina by nyní nešla k volbám a zbylá část se ohlíží po nějaké neparlamentní nebo nové straně či hnutí,“ rozvíjí výsledky autor průzkumu Jan Burianec ze STEM/MARK.

Piráti horší dvojka, ostatní za tři

Průzkum zkoumal i hodnocení konkrétních stran, které vládu tvoří. Mezi nimi dopadli nejlépe Piráti s průměrnou známkou 2,7, druzí Starostové dostali hodnocení 2,9. U aktuálních voličů je na třetím místě ODS s trojkou, následovaná KDU-ČSL a TOP 09, které mají shodně 3,3.

Agentura sledovala i konkrétní důvody pro podporu či nepodporu vládě. Podpora aktuálních vládních voličů je nejčastěji zapříčiněna nepřijatelností alternativy, dále je zmiňována snaha o ozdravování veřejných financí, stabilita a spolupráce pěti stran/hnutí, hodnotové souznění či slušnost a kultivovanost celkového projevu.

„Zdá se, že vláda má jednu z nejhorších důvěr v historii, je ale zapotřebí brát tato čísla v dlouhodobém kontextu, kdy téměř každá vláda v nějakém krizovém období se potýkala s nízkou důvěrou, ale ne vždy to muselo být nevratné. Z našich dlouhodobých dat se navíc ukazuje, že vládní voliči jsou více nároční, mají někdy až nereálná očekávání a málo co vládě tak odpustí,“ uzavírá Burianec.