Hamáček: Vláda požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března

Vláda požádá sněmovnu o zrušení usnesení, podle kterého má nynější nouzový stav v Česku skončit spolu s účinností tzv. pandemického zákona a nejpozději v sobotu 27. února. Uvedl to vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet současně požádá poslance, aby nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 platil do konce března. Praha 22:53 24. února 2021

„Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o revokaci usnesení o ukončení nouzového stavu a o souhlas s prodloužením do 31. března,“ napsal Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že opatření podle pandemického zákona v současné epidemické situaci nestačí. Kabinet nyní jedná o zpřísnění pravidel.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října loňského roku. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s Ústavou.

Babiš po středečním ranním jednání vlády žádost kabinetu o prodloužení nouzového stavu avizoval. Opatření navázaná na pandemický zákon, který ve středu vrátil Senát do sněmovny, by podle něj nyní nebyla dostatečná. O vládních záměrech jednali ministři i s opozičními stranami. Podle opozičních uskupení kabinet slíbil do čtvrtka předložit plánovaná opatření s řádným odůvodněním.

