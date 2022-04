Vláda schválila snížení spotřební daně u nafty a benzinu, odložila také konec kotlů na uhlí

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) schválila balík novel, které částečně ruší silniční daň a přimíchávání biosložky. Sníží se spotřební daň na naftu a benzin. Kabinet také posunul zákaz provozu starých kotlů nebo rozhodl o proplacení přesčasů policistů a hasičů. Na Ukrajinu pak poputuje další dodávka vojenského materiálu. U jiného vojenského materiálu se urychlí nákup. Praha 22:42 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda schválila balík novel | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Silniční daň a přimíchávání biosložky

Vláda schválila balíček novel zákonů, které ruší povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.

Do roka má skončit 250 tisíc starých kotlů. Topenáři hlásí, že všechny vyměnit nestihnou Číst článek

Snížení spotřební daně

Sníží se i spotřební daň na naftu a benzin o 1,50 koruny na litr. Z litru benzinu se nyní odvádí daň 12,84 koruny a u nafty 9,95 koruny. Snížení spotřební daně bude podle platné od 1. června do 30. září.

Posun zákazu starých kotlů

Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024. Kabinet chce ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Bude se to týkat minimálně 150 000 domácností.

Anna Hubáčková

@hubackova_anna Chceme ulehčit domácnostem (bude jich jistě víc než 150 tis.), aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energíí a úvahami o odklonu od plynu. Dnes vláda schválila návrh MŽP na posun termínu zákazu provozu starých neekologických kotlů o 2 roky, tedy od 1. 9. 2024. 9 53

Proplacení přesčasů policistům a hasičům

Kabinet rozhodl o proplacení přesčasů policistů, hasičů a vězeňské služby během nouzového stavu vyhlášeného kvůli vlně uprchlíků z Ukrajiny, kterou napadla ruská vojska. U policie činí suma 87,6 milionu korun, u hasičů 21 milionů korun

Dodávka vojenského materiálu

Na Ukrajinu poputuje další dodávka vojenského materiálu v hodnotě 133 milionů korun. Celková hodnota darovaného materiálu Ukrajině činí 1,1 miliardy korun. Z bezpečnostních důvodů ale resort obrany již delší dobu neuvádí, jaký vojenský materiál na pomoc napadené zemi posílá.

Nákup vojenského materiálu

Vláda schválila také urychlení nákupu vojenského materiálu a některých modernizačních projektů v letech 2022 až 2024 v celkové výši 48 miliard korun.