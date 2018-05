Hamáček, Toman, Krčál a Staněk. Vedení ČSSD představilo kandidáty na ministry, trvá i na Pochem

Vedení sociální demokracie v pátek schválilo kandidáty na ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, jehož nominaci na šéfa diplomacie odmítl prezident Miloš Zeman. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda strany Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk. Praha 15:32 18. 5. 2018 (Aktualizováno: 15:59 18. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle jednoho z účastníků jednání pro kandidáty předložené Hamáčkem hlasovalo asi 70 procent předsednictva, uvedla ČTK.

ČSSD by podle koaliční dohody s hnutím ANO měla v nové vládě obsadit pět ministerských křesel. Jedním z nich je post ministra zahraničí, který by měl obsadit europoslanec Miroslav Poche. Prezident Miloše Zeman ve čtvrtek novinářům ale řekl, že by jeho nominaci neakceptoval. S předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem prezident o jménech jednal ve čtvrtek dopoledne v Ostravě (více čtěte ZDE).

Zeman řekl webu Parlamentní listy, že Poche v roce 2015 napsal článek vstřícný vůči migraci a migračním kvótám, proto podle něho nemá být ministrem zahraničí. Poche před prezidentskými volbami podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.

Nominaci Pocheho ale potvrdily špičky ČSSD na pátečním zasedání, část vedení už dříve uvedla, že Zeman nemá do obsazení resortů mluvit.

Podobný názor před novináři při příchodu na jednání politického grémia ČSSD vyslovili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a senátor Petr Vícha. Ten zopakoval svůj nesouhlas s tím, aby ČSSD do koalice s hnutím ANO vstoupila.

Jména ministrů budou nyní schvalovat členové strany v referendu. Konat se bude od pondělí 21. května do 14. června. Výsledky budou známy 15. června (více čtěte ZDE).