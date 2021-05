PŘEHLEDNĚ: 17. května se otevřou zahrádky restaurací. Žáci prvního stupně se vrátí k běžné výuce

Restaurační zahrádky budou moci podle ministra obchodu, průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) otevřít od 17. května. Hosté se budou muset prokázat testem, očkováním, nebo proděláním nemoci covid-19. Příští pondělí skončí také rotační výuka na prvních stupních základních škol, uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Od 17. května bude také povoleno pořádat kulturní akce venku maximálně pro 700 návštěvníků. Praha 15:48 10. 5. 2021 (Aktualizováno: 7:32 10. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zahrádky kaváren a restaurací se mohou znovu vrátit hosté. | Foto: René Volfík

„Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, případně samotestů nebo prodělal covid-19,“ uvedl Havlíček. Testy se musejí lidé už nyní prokazovat například ve službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra či masáž.

Vláda plánovala, že provoz venkovních prostor stravovacích zařízení uvolní, až počet nakažených koronavirem klesne za sedm dní pod 75 na 100 tisíc obyvatel. V Česku je k pondělí 101 potvrzených případů nemoci covid-19 na 100 tisíc lidí.

Podmínkou je, aby zákazník byl očkován nebo testován na bázi PCR/POC testů, příp. samotestů nebo prodělal onemocnění COVID-19.

„Vycházíme z doporučení epidemiologů, kteří mají k dispozici modely vývoje pro rozvolnění - koho to zasáhne nebo jak moc je daná oblast riziková. Koreluje se to i s daty o vývoji epidemie, které dodávají kolegové z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). U zahrádek to mělo lehký průběh. Venkovní prostor je natolik bezpečný, že by to nemělo být rizikem,“ okomentoval rozhodnutí ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Provoz hotelů

Hotely a penziony by podle Havlíčka mohly otevřít od 24. května. Vládě za týden předloží návrh, aby mohly provoz obnovit bez omezení kapacity, řekl.

Vláda protiepidemická opatření uvolňuje na základě šesti balíčků. V pondělí jednala o balíčku číslo čtyři, který by mohl začít platit od příštího týdne. Je v něm obsaženo právě otevření hotelů a penzionů, ale jen na 25 procent kapacity. Podle Havlíčka si na tuto podmínku podnikatelé stěžovali, proto se vláda rozhodla obnovení jejich provozu posunout o týden.

Návštěvy v nemocnicích

Od pondělí 17. května budou v nemocnicích a sociálních zařízeních znovu povoleny návštěvy. U lůžek akutní péče byly zakázány od konce ledna. Výjimkou byly porody, návštěvy u dětí nebo v hospicích.

Ministr uvedl, že návštěvy jsou povoleny s hygienickými pravidly. Při posledním povolení návštěv v lednu byly možné jen s respirátorem FFP2, směly trvat nejdéle půl hodiny a přijít mohly nejvýše dvě osoby.

Školní výuka

Změny se týkají také škol. První stupeň základních škol přejde v celém Česku od 17. května na výuku bez rotací, druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií v šesti krajích a Praze.

Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni v celé České republice. Všude začne i teoretická výuka na středních školách bez střídání. Poslední květnový den vláda také počítá s obnovením škol v přírodě.

Příští týden se bez rotací začnou učit starší školáci v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a také v Praze.

Od 24. května by pak měl fungovat 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR a obnoví se i teoretická výuka bez rotací na školách středních.

Ministr zdravotnictví se po jednání kabinetu vyjádřil také k možnosti očkování dětí nad 12 let. „Musíme počkat na výsledky studie Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jsem optimista v tom, že očkování skupiny 12+ se může přiblížit už o prázdninách,“ uvedl.

Pořádání kulturních akcí

Od 17. května bude také povoleno pořádat kulturní akce venku maximálně pro 700 návštěvníků. Nutno bude splnit podmínky, jako je negativní PCR test, 14 dní od očkování nebo maximálně 90 dnů od prodělání covidu-19.

Akce uvnitř zatím nebudou možné: podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) k tomu ale dojde od 24. května. Maximální počet účastníků uvnitř bude 500, venku se limit zvýší na tisíc.

Otevírání fitness

Vláda podle České komory fitness od 17. května povolí také provoz vnitřních sportovišť za speciálního režimu. Bude platit limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy sportoviště, ve skupině budou smět být maximálně dva lidé a nejvýše deset lidí celkem.

Nutné bude také dodržovat rozestupy alespoň dva metry, pokud se nebude jednat o členy jedné domácnosti. A opět: u vstupu se lidé budou muset prokázat negativním testem a dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci. Uvolnění sice vláda neohlásila na tiskové konferenci, ale vyplývá z webu ministerstva. Sprchy nebo šatny nicméně musí zůstat zavřené.

Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně budou muset zůstat pro veřejnost nadále uzavřené.

Zoologické zahrady

Zoologické či botanické zahrady budou moci podle Arenbergera smět od 17. května naplnit kapacitu na 50 procent. Zahrady nyní mohou venkovní prostory naplnit jen na 20 procent, vnitřní pavilony nesmějí být veřejnosti přístupné.

Zoologické a botanické zahrady, arboreta a jiné typy zahrad a parků mohly obnovit provoz od 12. dubna.

Tetovací salony

Havlíček upřesnil také pravidla pro provoz tetovacích salonů a piercingových studií. „Definitivně jsme vyjmuli z opatření ministerstva zdravotnictví část, která se věnovala porušení integrity kůže. To znamená, že mohou bez problému fungovat tetovací studia, jak na bázi konzultační, tak i přímé vykonávání činnosti, tedy tetování,“ uvedl.

Ve službách, kde je porušována integrita kůže, by měla platit stejná pravidla jako třeba v kadeřnictvích. Obsluhující se bude moci v jeden čas věnovat jen jednomu zákazníkovi, nutná bude ochrana nosu a úst.

Klienti se budou muset u vstupu také prokazovat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem, že v posledních 90 dnech nemoc covid-19 prodělali.

Vláda tento týden přistupuje k postupnému rozvolňování protikoronavirových restrikcí. Od pondělí se v celém Česku opět otevřely všechny zbývající obchody a některé další provozovny služeb.

Laboratoře v Česku během neděle potvrdily 381 nových případů onemocnění covid-19. Byl to nejnižší denní přírůstek od konce srpna, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 130 méně. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

