Vláda chce v době krize rozvolnit pravidla pro zakázky z ruky. ‚Malá technická změna,‘ tvrdí ministerstvo

Nově by se mohla rozvolnit pravidla pro zakázky zadávané bez soutěže. Podle návrhu z dílny ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by státní úřady nemusely v nouzovém stavu důsledně prověřovat dodavatele ani vybrat tu nejvýhodnější nabídku. Změnu kritizují protikorupční organizace. Podle resortu jde pouze o „malou technickou změnu“. Novelu zákona o veřejných zakázkách v pondělí schválila vláda, odsouhlasit ji musí ještě Parlament. Doporučujeme Praha 11:00 13. 5. 2020 (Aktualizováno: 11:13 13. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrh zákona se předkládá na základě aktuální potřeby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, krizovými opatřeními vlády a mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví,“ píše se v odůvodnění novely zákona o zadávání veřejných zakázek. V reakci na pondělní jednání vlády ji připravilo ministerstvo pro místní rozvoj.

‚Všechny budu žalovat.‘ Zakázku na respirátory za 310 milionů získal Jančíkův bývalý asistent Číst článek

Změna pravidel se týká hlavně zakázek zadávaných napřímo bez soutěže, tedy skrze takzvané jednací řízení bez uveřejnění. Vládní návrh počítá s tím, že by se nově nemusela prověřovat kvalifikace vybraných firem, jejich skuteční vlastníci či to, zda má podnik zaknihované akcie.

Kvůli neveřejnému charakteru je tento typ zakázek často terčem kritiky ze strany protikorupčních organizací či opozice. Podle neziskové organizace Transparency International by se tak mohlo stát, že státní zakázku získá i zadlužená společnost či dodavatel se záznamem v trestním rejstříku.

„Může to mít nedozírné následky. Už teď jsme byli svědky toho, jak si ministerstva nelámou hlavu, od koho nakupují. Absolutně ignorují jakákoliv rizika spojená s opomíjením nastavených procesů,“ řekl pro iROZHLAS.cz analytik organizace Milan Eibl. Odpadne podle něj navíc povinnost vybrat „ekonomicky nejvýhodnější nabídku“.

Malá změna

I v době krize by vládní úřady měly podle Eibla postupovat transparentně a s veřejnými penězi nakládat hospodárně. „Takovou praxi je třeba jasně odmítnout, nikoliv vytvářet možnosti, jak v ní legálně pokračovat. Bohužel to není poprvé, co se vláda snaží zneužít krizi k nabourání procesů, které ji nejsou po chuti,“ doplnil.

Vládní úprava se nelíbí ani organizaci Rekonstrukce státu. „Zcela evidentním rizikem je výrazné snížení požadavků na prokázání kvalifikovanosti a transparentnosti dodavatelů, které novela obsahuje,“ přiblížila mluvčí Tereza Krištofová. Rychlé nákupy podle ní umožňuje i stávající legislativa.

„Reagujeme na požadavky Ústředního krizového štábu. Nejde v žádném případě o obecné rozvolnění transparentnosti, její současná vysoká míra samozřejmě zůstává zachována.“ Vilém Frček (mluvčí ministerstva pro místní rozvoj)

Ministerstvo se ale kritice brání. Podle mluvčího Viléma Frčka k „obecnému rozvolnění transparentnosti“ zakázek nedojde.

„Její současná vysoká míra samozřejmě zůstává zachována. Předmětem je pouze malá technická změna, kdy v případě jednacího řízení bez uveřejnění, které se koná z důvodu krajní naléhavosti, zadavatel nemusí zkoumat kvalifikaci a zaknihované akcie,“ vysvětlil.

Resort podle něj novelou reaguje na zkušenosti Ústředního krizového štábu během pandemie koronaviru. „Jde ale pouze o tento výjimečný případ, ve všech ostatních zadávacích řízení tyto povinnosti samozřejmě zůstávají zachovány i nadále. Zároveň nedochází ke změně důvodů pro jednací řízení bez uveřejnění, ty i nadále zůstávají stejné,“ doplnil.

Novinku musí ještě schválit Poslanecká sněmovna a Senát. Kabinet v čele s Andrejem Babišem (ANO) proto požádal o projednání ve zkráceném jednání. A šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO) jeho návrhu vyhověl.

Do středečních 13.00 musí k novele zákona o veřejných zakázkách zaujmout stanovisko výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Na program sněmovny by se tak vládní novinka mohla dostat ještě týž den.

Problematické zakázky

Na změnu pravidel pro veřejné zakázky upozornil v úterý na twitteru projekt Hlídač státu, který se zaměřuje na veřejnou kontrolou státních úřadů, a sice ve vztahu k objednávkám zdravotnických pomůcek, které během koronavirové pandemie ministerstvo zdravotnictví nakoupilo od některých sporných firem.

A víte co se mezitím nestalo? @mpo_tweetuje předložilo novelu ZZVZ, kde se mění:



Zadavatel nebude v nouzi při JŘBU povinen

ověřovat kvalifikaci dodavatele

vyloučit dodavatele,který nemá zaknihované akcie

prověřovat skutečného majitele vybraného dodavatele



Náhoda?

pic.twitter.com/wCzUu0iE37 — Hlídač Státu (@HlidacStatu) May 12, 2020

Pochybnosti panovaly například kolem nákupů respirátorů od společnost Recea Prague za celkem 310 milionů korun. Její jednatel Jan Kunc má podle veřejné evidence na sobě 18 exekucí a trvalé bydliště má hlášené na úřadě městské části Praha 5. Část ochranných pomůcek firma nedodala včas a část neodpovídala požadované kvalitě, ministerstvo zdravotnictví proto nakonec většinu objednávek stornovalo.

Problematický byl také obchod se společností De Sol Investment, jejíž jednatel Štefan Püspöki je bývalý svářeč s jedenácti exekucemi. Firma má virtuální adresu a její skrytý vlastník sídlí ve středoamerickém daňovém ráji Belize. Sporná byl i miliardová objednávka od společnosti LA Factory z Lanškrouna.