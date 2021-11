Testovat ve školách se bude každé pondělí. Vláda schválila i ošetřovné a příspěvek v karanténě

Vláda v pátek schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Konat se bude každé pondělí, uvedl ministr školství v demisi Robert Plaga (za ANO). Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová (ČSSD) také oznámila, že kabinet schválil krizové ošetřovné ve výši 80 procent základu výdělku a příspěvek až 370 korun za den v karanténě. Návrhy dostane sněmovna ve zrychleném režimu. Praha 13:09 19. 11. 2021 (Aktualizováno: 13:23 19. 11. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Plošné testování na základních a středních školách avizoval již po čtvrtečním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že by mělo pokračovat do konce února. V pátek to pak potvrdil i ministr Plaga na twitteru.

Vláda rozhodla o pravidelném plošném testování v základních a středních školách. Probíhat bude každé pondělí. — Robert Plaga (@RobertPlaga) November 19, 2021

Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) se první opatření týká screeningového testování od 6. prosince. „Již platí toto opatření pro dvě vlny 22. a 29. 11. Od dalšího týdne pak bude probíhat každé pondělí screeningové testování ve školách.“

Vláda plánuje pro pokrytí testování ve školách využít opci na 1,6 milionu testů. „Vypadá to, že ta opce dopadne. Měli bychom pokrýt testování i 6. prosince,“ uvedl Babiš. „Na pondělní vládu mají za úkol všichni ministři předložit požadavky na testy – nejen pro školy, ale i pro státní správu – až do konce února,“ dodal.

Ošetřovné a karanténa Zaměstnanci a OSVČ se budou muset podle Vojtěcha od 22. listopadu také každé pondělí testovat. Povinnost bude tak například pro číšníky.

Až dvojnásobný propad tržeb. Opatření v restauracích odrazují zákazníky, hospodští se bojí dalších změn Číst článek K otestování budou muset použít PCR test nebo antigenními testy u poskytovatele zdravotnické služby. „Zaměstnanec má povinnost podrobit se testování,“ upozornil Vojtěch.

Výjimku mají lidé očkovaní, ti, kteří prodělali covid-19 a ti, kteří se nejdéle před sedmi dny testovali PCR nebo antigenním testem u poskytovatele zdravotnické služby.

Vláda rovněž schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě.

„Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve,“ uvedla ministryně.

Krizové ošetřovné a Izolačku jsme na vládě schválili. Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve. Fungovat budou zpětně od 1. 11., stejně jako na jaře: OČR 80 %, Izolačka 370 Kč/den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě nebo izolaci. — Jana Maláčová (@JMalacova) November 19, 2021

Apel na očkování

Kabinet také doporučil státním úřadům přejít na režim home office.

‚Není to úplně bavorský model.‘ Bezinfekčnost od pondělí prokáže očkování a prodělání koronaviru Číst článek

„Vláda schvaluje doporučení pro všechny úřady a ukládá členům vlády, aby realizovali home office za podmínky dodržení chodu státu,“ řekl Babiš.

Babiš opět apeloval na lidi, aby se nechali očkovat proti koronaviru. „Očkování je pro to, abychom zabránili přehlcení nemocnic, abychom zabránili tomu, aby lidé nezemřeli,“ uvedl.

„Snad to pochopí každý. Očkování je tady proto, abychom ochránili životy spoluobčanů, abychom neměli zahlcené nemocnice. Nevím, jak jasněji to máme říct, že je to jediné řešení. Očkování,“ dodal Babiš.