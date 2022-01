ONLINE: Očkování proti covidu nebude povinné. Vláda nechce ‚prohlubovat příkopy ve společnosti‘

Vláda Petra Fialy (ODS) na svém středečním zasedání rozhodla, že očkování proti koronaviru nebude povinné. „Nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti,“ vysvětlil premiér. „To nijak nemění náš postoj k vakcinaci, to chci říct zcela jednoznačně. Je to stále jednoznačně nejlepší způsob boje proti covidu-19. Očkování je nejjistější cesta, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci. Jak se vyhnout hospitalizacím. Čísla to dokládají naprosto jasně.“

Praha 15:04 19. 1. 2022 (Aktualizováno: 15:24 19. 1. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít