Vláda má důvěru jen 17 procent lidí, to jsou nejnižší čísla na světě, upozorňuje expertka Hejlová

České vládě důvěřuje podle prosincového průzkumu agentury CVVM pouhých 17 procent lidí. „Tohle je důvěra celé pětikoalici. Jsou to nejnižší čísla na světě," kritizuje Denisa Hejlová, garantka oboru Strategická komunikace Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Největší výzvou současného politického marketingu je podle Hejlové „udržet nějakou míru slušnosti v politické komunikaci“, říká v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

„Je velmi důležité vyjednávání mezi politiky, veřejností a různými aktéry veřejnosti, aby si vzájemně vyjasňovali pole a snažili se politickou komunikaci kultivovat. Protože srazit to dolů je strašně jednoduché,“ upozorňuje.

„Je velký rozdíl mezi tím, když se politici baví mezi sebou – tam opravdu někdy padají sprostá slova, já jsem byla až v šoku. Ale když se předstoupí před veřejnost, tak je projev politiků přece jenom kultivovanější, snaží se vypadat smířlivěji,“ připomíná Hejlová.

Popularita vlády nadále klesá a nelepší se to ani poté, co experti v médiích vládu opakovaně upozorňovali na to, že volí špatný styl komunikace.

„Když se podíváme na čísla z průzkumu CVVM, tak se to opravdu nelepší. Důvěra vládě je kolem 17 až 18 procent. A to je důvěra v celý kabinet, v celou pětikoalici. Jsou to nejnižší čísla na světě,“ zdůrazňuje Hejlová.

Bodyshaming političek ANO?

V posledních týdnech se mluvilo zejména o dvou počinech marketingového týmu hnutí ANO. V prvním případě hnutí STAN zveřejnilo profesionální video s ministrem vnitra a předsedou hnutí Vítem Rakušanem z volejbalové šatny, kde kritizuje komunikaci vlády.

„Je to profesionálně udělané video, určitě nestálo málo peněz. Otázka je, jak na to budou voliči reagovat,“ říká Hejlová.

Druhým případem je meme, které zveřejnil člen marketingového týmu STAN Vojtěch Zelenka. Jsou to srovnávací fotografie političek opozičního hnutí ANO Kláry Dostálové a Aleny Schillerové, jedna sada fotografií je víc upravená a lichotivá než druhá.

Zelenka k tomu napsal, že „tak je to u hnutí ANO se vším“ a „jsou to jen bezcenná pozlátka, šmuky, cetky, nic víc.“ Po kritice autor ze sítě X obrázek smazal.

„Podle mého názoru to není bodyshaming,“ hodnotí Hejlová a vyvrací tak nálepku, který stranická kolegyně Schillerové a Dostálové Taťána Malá celé koláži dala. „Je to spíš meme,“ říká expertka.

„Viděla jsem ty fotky. A ani ty pravé fotky nebyly nějak dehonestující. Byly to běžné fotky z normálního života, když třeba nemáte tak dobře udělaný make-up. Ale rozhodně na tom nebylo nic ponižujícího, nebyly to fotky v plavkách pořízené paparazzim,“ doplňuje Hejlová.